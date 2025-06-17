Российские туристы не стали отказываться от запланированного отдыха в Египте из-за эскалации ирано-израильского конфликта, заявил «Ленте.ру» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, в организации на данный момент не фиксируют массовых отказов россиян от уже оплаченных туров в Египет, и вряд ли на этом направлении «будут какие-то существенные просадки» — в отличие от Объединенных Арабских Эмиратов.

«И так цены находятся на невысокой отметке в связи с тем, что лето началось. Именно по Египту мы отказов не фиксируем, там проблем с полетами нет — они по другому коридору летят. По ОАЭ мы ждем картину. Там точно будет просадка, но какая, пока непонятно», — поделился Мурадян.

Ранее он заявлял RTVI, что по состоянию на 15 июня примерно 2000 россиян ждали вылета на родину в гостиницах ОАЭ.

Пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщала, что туристы из РФ не стали прерывать отдых в Израиле и Иране из-за развернувшихся между этими двумя странами боевых действий, хотя турфирмы по рекомендации Минэкономразвития приостановили продажу туров по обоим направлениям. Некоторые россияне отказались от ранее купленных путевок, но такие отказы немногочисленны, поскольку эти направления не являются массовыми.

Минувшей зимой Мурадян говорил RTVI, что интерес россиян к туристическим поездкам в Иран за последнее время вырос, но в категории непляжного отдыха по спросу он все равно пока проигрывает странам СНГ.

Представитель компании «Интурист» Дарья Домостроева, описывая текущую ситуацию, подчеркивала, что куда более серьезные проблемы возникнут у туроператоров, продающих туры в ОАЭ, поскольку из-за боевых действий на Ближнем Востоке авиакомпании не могут летать прежними маршрутами, а путевок туда куплено много.

Эмираты являются важным транспортным хабом для россиян, летящих в Европу, США, на Бали, в Таиланд, Малайзию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланку, Занзибар, Кения и другие страны. До эскалации конфликта большинство рейсов из России в ОАЭ проходили через воздушное пространство Ирана.