Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране, несмотря на обострение конфликта между странами. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В туристических компаниях подчеркнули, что приостановили продажу туров в Израиль и Иран по рекомендации МИД и Минэкономразвития. Также некоторые путешественники аннулировали ранее забронированные туры. Но таких случаев немного, поскольку Израиль и Иран не являются массовыми направлениями, пояснили в РСТ.

С немногочисленными туристами, которые находятся в этих двух странах, туроператоры поддерживают связь. В компании «Интурист» рассказали, что одна из ее экскурсионных групп сейчас в Иране.

«Поездка уже заканчивается, все идет штатно, мы организуем трансфер до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой, так как прямых рейсов “Аэрофлота”, на котором они прилетели, пока нет», — пояснила представитель туроператора Дарья Домостроева.

Еще одна группа туристов, в организации путешествия которой помогал «Интурист», находится в Израиле и, как отмечает Домостроева, пока не хочет прерывать свой отдых.

В иранском Ширазе также находятся туристы ITM Group. Компания уточнила: «Сейчас ситуация спокойная, туристы в безопасности, мы на связи с нашей принимающей компанией, отслеживаем обстановку. При необходимости программа тура будет скорректирована. <…> На ближайшие даты заявок на Иран нет, есть на осень, но запросов на аннуляции пока не поступало».

Туроператоры подчеркнули, что речь может идти об отмене не сотен, а лишь десятков туров по Израилю, Иордании и Ирану. Домостроева объяснила, что ее компания в таком случае предлагает возврат денег или перебронирование альтернативных направлений, включая Турцию.

«В любом случае, Иордания, Израиль, Иран — нишевые направления, капля в море по сравнению с теми проблемами, которые приходится решать сейчас туроператорам на действительно массовом направлении — ОАЭ», — указала эксперт.

По данным на 14 июня, в гостиницах ОАЭ оставалось 2000 россиян, ожидавших вылета в Россию. В АТОР пояснили, что количество таких туристов постоянно меняется, поскольку «одни улетают, у других подходит к концу отдых, третьи, которые используют ОАЭ как стыковочный хаб, прилетают из третьих стран на пути домой».

Обострение конфликта между Израилем и Ираном началось 13 июня — по иранским ядерным объектам и городам был нанесен удар ракетами и дронами. В результате атаки погибли глава КСИР и ведущие физики-ядерщики страны. Иран в тот же день нанес ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимные воздушные атаки продолжились 14 и 15 июня, причем в воскресенье не только ночью, но и в дневное время.

14 июня из Ирана были эвакуированы две группы россиян, в их числе режиссер и продюсер Федор Бондарчук со своей съемочной бригадой и актер Никита Кологривый. 16 июня посольство России в Израиле рекомендовало россиянам покинуть страну и уточнило, что есть возможность перейти границу с Египтом через круглосуточный погранпереход.

Утром 16 июня The Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу «Маген Давид Адом» писала, что в результате иранской атаки по центру Израиля погибли три человека и более 60 пострадали. При этом Ynet сообщал о 103 пострадавших. По данным портала, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, семеро получили ранения средней степени тяжести.