Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть страну. По данным ведомства, есть возможность перейти границу с Египтом через круглосуточный погранпереход, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире «России 24».

По словам Викторова, возможность эвакуации российского посольства в Израиле учитывается, решение будет принято в случае необходимости.

Он также отметил, что диппредставительство сейчас работает в сложных условиях.

«После перехода из израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», — отметил посол.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном началось 13 июня — по иранским ядерным объектам и городам был нанесен удар ракетами и дронами. В результате атаки погибли глава К СИР и ведущие физики-ядерщики страны. Иранская сторона в тот же день нанесла ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимные воздушные атаки продолжились 14 и 15 июня, причем в воскресенье не только ночью, но и в дневное время.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля и заявил, что его ждет «горькая и страшная судьба».

Утром 16 июня The Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу «Маген Давид Адом» писала, что в результате иранской атаки по центру Израиля погибли три человека и более 60 пострадали. При этом Ynet сообщал о 103 пострадавших. По данным портала, двое находятся в тяжелом состоянии, семь получили ранения средней степени тяжести.

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