Глава компании «Интеррос» Владимир Потанин поддержал интеграцию Росбанка и «ТКС Холдинга», контролирующего банк «Тинькофф». Его заявление опубликовано в телеграм-канале «Интеррос».

По мнению президента компании, объединение структур будет полностью отвечать интересам клиентов, акционеров и регулятора. Банки сохранят свои бренды и команды. При этом преимущества Росбанка и «Тинькофф» будут взаимно дополнять новую банковскую группу, считают в «Интерросе».

«Это та самая ситуация, когда один плюс один даст больше, чем два. Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами», — заявил Потанин.

Он отметил, что интеграция пройдет «на базе справедливой рыночной оценки», и «Тинькофф» оценят «адекватной премией к рынку».

По задумке компании, главными бенефициарами нового банковского альянса должны стать клиенты Росбанка и «Тинькофф».

Председатель правления Росбанка Николай Сидоров допустил, что объединение бизнесов обоих банков пройдет на платформе Тинькофф. При этом он подчеркнул, что преимущества Росбанка в корпоративно-инвестиционном бизнесе, построении В2B-отношений («бизнес для бизнеса». — Прим. RTVI), а также в обслуживании привилегированных клиентов в Москве сохранятся при интеграции.

20 марта «ТКС Холдинг» также провел заседание, в ходе которого запланировал выпуск 130 млн дополнительных акций для слияния с Росбанком. Цена одной такой акции может составить 3423,62 рубля за штуку. Таким образом, полный объем допэмиссии достигнет 445,071 млрд рублей. Итоговое решение о выпуске акций будет принято после проведения заочного голосования. Крайний день приема бюллетеней назначен на 8 мая 2024 года, следует из сообщения компании.

О слиянии «Тинькофф» и Росбанка стало известно 14 марта. Предложение озвучил председатель совета директоров «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский. Он также рассказал, что в качестве основного источника финансирования сделки планируется дополнительный выпуск акций.

Оба банка — и «Тинькофф», и Росбанк — контролируются компанией «Интеррос» Владимира Потанина. После начала боевых действий на Украине компания Потанина выкупила 35,1% акций «ТКС Холдинга» (бывший TCS Group) у основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова*. Кроме того, в 2022 году «Интеррос» приобрел все доли Росбанка у его прежних владельцев — французской банковской группы Societe Generale.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов