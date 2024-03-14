Совет директоров «ТКС Холдинг» (головная компания АО «Тинькофф») предложит акционерам на внеочередном собрании рассмотреть вопрос об интеграции в свой состав Росбанка для укрепления позиций на финансовом рынке. В качестве основного источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций, говорится в сообщении пресс-службы «Тинькофф».

«Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, Совет Директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО «Росбанк» в Группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке», — отметил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский.

В компании ожидают, что объединение «Тинькофф» и Росбанка позволит группе войти в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, в топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, а также в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы. Это поможетсохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость «Тинькофф», говорится в сообщении.

Объем выпуска дополнительных акций будет включать число необходимых для приобретения Росбанка облигаций, «а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами». Неиспользованное количество дополнительных акций будет аннулировано. Выкупу могут подвергнуться до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала группы «Тинькофф», отметили в компании.

Как сообщил «Интерфакс», владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, являющийся крупным акционером Росбанка и «ТКС Холдинга», назвал идею интеграции банков перспективной.

«Результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка «Тинькофф» доступ к уникальному набору финансовых услуг», — сказал Потанин, слова которого передал представитель «Интерроса».

Он добавил, что пока изучает предложение, решение по которому вынесет в скором времени.

В 2022 году Владимир Потанин отрицал возможное объединение банков, объясняя это тем, что эти организации имеют разное значение. «Для нас «Тинькофф» — это высокотехнологичная финтеховская компания, а Росбанк — это классический, разумно консервативный банк», — цитировал Потанина «Интерфакс».

Компания «Интеррос» Потанина выкупила 35,1% акций «ТКС Холдинга» (бывший TCS Group) у основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова* в 2022 году. «ТКС Холдинг» контролирует банк, брокера, страховую компанию, а также оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл». 58,4% акций «ТКС Холдинга» находятся в свободном обращении, а еще 6,5% — у менеджеров компании.

В конце февраля 2024 года TCS Group завершила смену юрисдикции с Кипра на Россию. В результате редомициляции компания сменила юридическое название на »ТКС Холдинг» и зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Русский.

В 1990-х годах Росбанк принадлежал компании Потанина, но в 2006 году им завладела французская банковская группа Societe Generale. После начала боевых действий на Украине в 2022 году «Интеррос» выкупил всю долю Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе.

Оба банка входят в перечень системно значимых кредитных организаций. По данным портала «banki.ru», по объему активов Росбанк занимает 11 место (2,139 трлн рублей), а «Тинькофф» — 12 место (2,128 трлн рублей).

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов