14-летнего подростка, который с конца 2023 года находится под домашним арестом по делу о хулиганстве, оставили под домашним арестом до 14 апреля, сообщает ИА «Чечня Сегодня» со ссылкой на адвоката Асланбека Минкаилова.

Издание отметило, что его дело вернули в прокуратуру.

Присутствовавший на заседании уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обратил внимание, что у подростка нет возможности получать образование.

«Он является девятиклассником и должен готовиться к экзаменам»,— отметил Солтаев.

По словам омбудсмена, у подростка стресс из-за длительного домашнего ареста, что также негативно отразилось на его здоровье.

По данным следствия, в декабре 2023 года пятеро подростков в центре Москвы совершили серию нападений на восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними. В СК отметили, что нападавшие выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников намеренно провоцировал словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал потерпевшего.

В отношении пяти подростков, занимавшихся нападениями, заведено дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемым по этой статье грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

По этому делу проходит и 14-летний подросток, который с декабря 2023 года он находится под домашним арестом. В конце 2024 года СКР опубликовал видео с моментами нападения подростка и сообщил, что у ведомства есть доказательства состава преступления в его действиях.

По словам его адвокатов, подросток пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Сторона защиты пояснила, что видеозапись интерпретирована сторонами обвинения некорректно.

Следственный комитет опубликовал видео с моментами нападения подростка после того, как 4 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что руководство Следственного комитета и МВД, в том числе главы ведомств Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, «сидят не на своих местах». Чеченский лидер пообещал лично заняться вопросом урегулирования дела подростка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание Кадырова.

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценку», — сказал представитель Кремля.