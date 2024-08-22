Любые попытки прорыва Вооруженных сил Украины в Брянскую область обернутся для Киева неминуемым крахом, рассказал Инфо24 заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«По моим данным, там около двухсот человек пытались порваться, но все атаки были пресечены. Безусловно, это все управляется британской спецслужбой MI6 и американцами, но они ничего не добьются. Это я как военный человек, как депутат Государственной думы говорю. Крах будет неминуемый, поэтому победа, безусловно, будет», — отметил он.

По словам депутата, в приграничных областях сформированы серьезные группировки войск, которые полностью контролируют ситуацию. Заварзин пояснил, что сейчас ВСУ ищут слабые места в российской обороне, однако любые попытки прорыва обречены провал.

«Они ищут, они ищут шаги. Они думают, что это их спасение, но это их гроб. Они и по Курской области, по моей родной, натворили дел. Я скажу так: все будут уничтожены, ничего они не добьются», — добавил парламентарий.

Накануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Климовском районе была пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. «В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение», — писал он в телеграм-канале.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба и объявили контртеррористическую операцию (КТО). Врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что украинская армия взяла под контроль 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек. С тех пор эти данные не обновлялись.

ТАСС со ссылкой на медицинские службы писал, что за время наступления ВСУ в регионе погиб 31 человек, еще 143 пострадали.

После вторжения ВСУ в Курскую область президент России заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Его помощник Юрий Ушаков позже говорил, что выдвинутые главой государства мирные предложения не аннулированы, но после атаки украинской армии на Курскую область вступать в переговорный процесс было бы «некстати».