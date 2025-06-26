Скандального блогера и секс-тренера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) следует признать иноагентом и запретить его книги как экстремистскую литературу. Такое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Как считает депутат, Лесли своей деятельностью подрывает традиционные ценности, а под видом искусства соблазнения, по сути, дает инструкции к совершению преступлений против женщин.

«Его так называемые тренинги и книги пропагандируют откровенно деструктивную идеологию, которая развращает нашу молодежь и поощряет преступное поведение. <…> Это аморально и преступно и должно быть остановлено на законодательном уровне», — заявил Иванов.

Он призвал «тщательно проверить» всех, кто зарабатывает подобным видом обучения на базе идей, «разрушающих основы морали и нравственности».

Накануне Следственный комитет в Москве возбудил против Кириллова уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33; ч. 1 ст. 131 УК). По версии следствия, блогер предлагал своим последователям совершать против женщин «действия сексуального характера» и снимать это на видео.

«Взять за задницу, увести в туалет»

Ранее СМИ обратили внимание, что в соцетях появились жалобы жертв домогательств в центре столицы. Среди жертв «пикаперов», по данным канала «Осторожно, Москва», оказалась 17-летняя девушка. Одна из пострадавших рассказала РЕН ТВ, что у метро «Китай-город» двое незнакомых мужчин зажали ее в углу и начали щупать за ягодицы, после чего предложили «пойти почпокаться». По словам девушки, такие задания дает на тренингах некий гуру пикапа.

Телеканал показал видео, записанное Алексом Лесли, где тот говорит, что девушки жалуются на пристающих мужчин якобы потому, что они не доводят дело до конца.

«Вы должны были что сделать, что я говорил — подойти, взять за задницу, увести в туалет. <…> Вы должны были каждую увести в туалет и там *** ее», — поучает блогер.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предположил, что такие советы дает человек с нездоровой психикой.

«Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость — это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния данного человека», — сказал он URA.ru.

Депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации и в целом проверить деятельность Кириллова на признаки нарушения российских законов. Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова попросила главу МВД Владимира Колокольцева установить личность «секс-тренера» и дать оценку действиям мужчин, которые приставали к женщинам по его совету.

Адвокат Сергей Жорин рассказал RTVI, что пострадавшие девушки подали заявление в правоохранительные органы, и те проводят проверку. По его словам, то, что делали мужчины, подпадает под уголовные статьи о насильственных действиях сексуального характера (132 УК) и понуждении к действиям сексуального характера (133 УК).