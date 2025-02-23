Десятки тысяч человек собрались в столице Ливана Бейруте на церемонию прощания с бывшим лидером группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой, убитым в сентябре 2024 года в результате израильского авиаудара. Об этом сообщает Associated Press (AP). Панихида проходит 23 февраля на стадионе «Камиль Шамун».

По данным AP, похороны Насраллы стали крупнейшими для Ливана за последние десятилетия. Сторонники «Хезболлы» пришли попрощаться не только с экс-главой группировки, но и с его двоюродным братом и преемником — Хашемом Сафиеддином, который был убит в результате авиаудара по пригороду Бейрута через несколько дней после гибели Насраллы. Два гроба, покрытых флагами «Хезболлы», вывезли на стадион.

До официальной церемонии Насралла и Сафиеддин были похоронены в секретных местах. Al-Jazeera отмечает, что официальную церемонию отложили «из соображений безопасности». В результате организаторам пришлось ставить тысячи дополнительных мест на стадионе «Камиль Шамун», который вмещает около 50 тыс. человек. За его пределами был установлен большой экран с трансляцией панихиды.

Толпы людей заполонили стадион и близлежащие улицы с раннего утра, передает Al Mayadeen. Все места на стадионе были заняты уже к 7 утра. Вдоль маршрута траурного шествия установлены большие экраны. Вдоль улиц, ведущих к месту похорон, расставлены палатки для участников процессии. Похороны проходят в условиях усиленных мер безопасности, принятых «Хезболлой» и ливанскими службами безопасности, сообщает телеканал.

На церемонию прибыли председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Всего, по данным официального представителя «Хезболлы» Али Даамуша, на похоронах должны присутствовать около 800 официальных лиц из 65 стран.

Как пишет AP, представители «Хезболлы» призывали своих сторонников массово прийти на прощание с Насраллой и Сафиеддиной. Агентство отмечает, что это попытка показать, что группировка остается «могущественной» после того, как понесла «серьезные потери в ходе 14-месячной войны с Израилем».

«Мы сохраним доверие и будем идти по этому пути, мы поддержим вашу волю. Вы все еще с нами: ваш путь и борьба живут в нас», — сказал лидер «Хезболлы» Наим Касем, слова которого приводит Al-Jazeera). Он добавил, что остается «верен наследию Насраллы».

Истребители ЦАХАЛ над Бейрутом

Во время церемонии похорон Насраллы над Бейрутом пролетели истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что самолеты передают «четкий сигнал: тому, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль, придет конец».

«Вы будете специализироваться на похоронах — а мы будем специализироваться на победах», — написал он на своей странице в Х.

За несколько часов до похорон Насраллы израильская армия атаковала объекты с ракетными установками и боеприпасами на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, там была выявлена деятельность «Хезболлы», которая нарушает договоренности между Израилем и Ливаном и представляет угрозу для израильтян.

Убийство Насраллы

Хасан Насралла родился 31 августа 1960 года. Он возглавлял «Хезболлу» более 30 лет, став генсеком этого движения в 1992 году после убийства силами ЦАХАЛ его предшественника на этом посту Аббаса аль-Мусави.

О гибели Насраллы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила 28 сентября 2024 года. По данным армейской пресс-службы, Насралла был убит при ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября. В самой «Хезболле» подтвердили гибель своего лидера, пообещав продолжить противостояние с Израилем.

МИД России в связи с гибелью Насраллы осудил «очередное политическое убийство, совершенное Израилем». Экс-президент США Джо Байден называл убийство Насраллы справедливым, заявив, что он и «Хезболла» ответственны за гибель «сотен американцев за четыре десятилетия террора».