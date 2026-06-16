Власти намерены штрафовать маркетплейсы на сумму до 400 тыс. рублей за ценовое давление на продавцов, пишет Forbes. Комментируя инициативу, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина заявила RTVI, что в данном случае принцип прост: «Не нарушай и не получишь штрафа». При этом замглавы думского комитета по экономполитике Станислав Наумов призвал решать такие вопросы не наказанием, а через диалог.

Как пишет Forbes, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минэкономразвития ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в КоАП, которыми для платформ впервые вводятся самостоятельные составы административных правонарушений.

Размер санкций будет зависеть от тяжести нарушения. За нарушения технического характера предусмотрены штрафы от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а за наиболее серьезные — включая ограничение доступа к личному кабинету продавца и систематическое нарушение сроков рассмотрения жалоб — до 500 тыс. рублей.

Отдельный блок посвящен защите продавцов от ценового давления: платформы обязаны дать им возможность запрещать снижение цен на товары за свой счет. Если оператор игнорирует такой запрет или применяет меры воздействия к продавцу из-за отказа от скидок, ему грозит штраф до 400 тыс. рублей. Кроме того, если жалоба селлера рассматривается дольше 15 дней или незаконные меры не отменяются в течение 48 часов, платформе может грозить штраф до 500 тыс. рублей.

Для нарушений в сфере платформенной экономики срок давности привлечения к административной ответственности предлагается увеличить с 60 до 90 дней. Если инициативу примут, большая часть поправок должна вступить в силу 1 октября 2026 года — одновременно с законом о платформенной экономике. Отдельные положения начнут действовать позднее: например, норма об автоматической проверке информации в карточке товара через государственные информационные системы должна вступить в силу с 1 января 2027 года.

Школкина заявила RTVI, что «любая медаль имеет две стороны, как и любое сотрудничество».

«Маркетплейсы, с одной стороны, — мощный канал для продвижения и реализации продукции российских производителей, в том числе малых и средних компаний. С другой стороны, как любая “монополия”, они рано или поздно начинают диктовать свои условия и навязывать разного рода услуги. Таким образом, когда стороны не могут договориться между собой, вступают в силу правовые нормы, в том числе предусматривающие ответственность и наказание. И здесь все просто: не нарушай и не получишь штрафа», — заявила она.

Наумов заявил RTVI, что к дополнительным мерам регулирования маркетплейсов следует относиться аккуратно, поскольку это «самый динамично развивающийся сектор российской экономики».

«И есть все предпосылки к тому, чтобы в ближайшие полтора-два года, если не вмешиваться с разного рода запретами и наказаниями, этот сектор удвоил свои обороты. Это общемировая тенденция. Нам крайне нежелательно выбиваться из общемировых трендов, при которых экономика становится платформенной в первую очередь за счет опережающего развития маркетплейсов», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что лично он бы пока «воздержался от голосования за ужесточение регулирования маркетплейсов».

При этом депутат не отрицает саму проблему: по его словам, условия для российских поставщиков должны быть такими же, как и для турецких и китайских продавцов на тех же площадках. Однако, как считает Наумов, добиваться этого нужно иными способами.