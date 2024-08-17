Украинский беспилотник утром 17 августа сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили представители станции. Директор ЗАЭС Юрий Черничук позже заявил о ее штатной работе и нормальной радиационной обстановке.

Согласно сообщению в телеграм-канале ЗАЭС, 17 августа в 07:00 дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. В результате была создана «прямая угроза безопасности персонала и станции», однако никто не пострадал.

Черничук заявил, что дорога, на которую был сброшен боевой заряд, используется «сугубо для технических нужд станции», по ней перемещаются грузы и персонал. В 7 утра проводится пересменка, сообщил директор ЗАЭС.

По его словам, произошедшее создало угрозу как физической безопасности персонала, так и ядерной и радиационной безопасности Запорожской АЭС, но на данный момент нарушений условий эксплуатации станции не зафиксировано.

«Персонал работает в штатном режиме. Радиационная обстановка на промплощадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах нормы», — заверил Черничук.

Присутствующие на станции инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда, сообщили представители ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция на территории Европы — была взята под контроль российских ВС в феврале 2022 года. В октябре того же года Владимир Путин подписал указ о передаче станции в федеральную собственность России. Генассамблея ООН в июле этого года потребовала от России вернуть ЗАЭС Украине (соавторами резолюции выступили десятки государств, поддержали его 99 стран).

Несколько дней назад, 12 августа, в результате атаки украинских дронов на ЗАЭС начался пожар с горением внутренних конструкций. В Росатоме уточняли, что удар был нанесен по оборудованию для охлаждения воды в режиме нормальной эксплуатации станции.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку «безрассудной» и создающей риск ядерной аварии. Ранее, в апреле, он заявлял, что из-за боевых действий ЗАЭС постоянно находится под угрозой.

В марте администрация ЗАЭС сообщала об обстреле объектов критической инфраструктуры со стороны украинских военных.