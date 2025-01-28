Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку по собственному желанию, ее единогласно приняли на внеочередном заседании городской Думы 28 января. Перед этим депутаты оценили «на троечку» результаты работы его администрации в 2024 году, сообщает телеграм-канал новостного портала 161.ru.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий по личной инициативе. Это связано с состоянием здоровья и в будущем с переходом на другое место работы», — сказал Логвиненко с трибуны городской Думы.

Также единогласным решением Гордума утвердила исполняющим обязанности мэра Александра Скрябина, который только накануне покинул пост первого заместителя губернатора Ростовской области, а сегодня стал первым замглавы администрации Ростова-на-Дону.

Логвиненко возглавлял администрацию Ростова-на-Дону с октября 2019 года, его полномочия заканчивались в октябре нынешнего.

«На вершине вулкана»: что было известно об отставке

Слухи о досрочном уходе Логвиненко появились в середине января. Их тогда подтвердили 161.ru сразу несколько источники в разных органах власти, при этом один из собеседников в региональном правительстве предположил, что решение последовало от врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Источник издания в правоохранительных органах тогда же сообщил, что к Логвиненко якобы есть вопросы у московских силовиков, проверявших ростовских чиновников после отставки губернатора Василия Голубева в ноябре 2024 года.

Сам Алексей Логвиненко на встрече с главредами ростовских изданий 14 января отрицал, что готовится к отставке.

«Заявление никакое не писал. Полномочия мои завершаются в октябре 2025 года. <…> Принять решение об отставке может только городская Дума, а там в жизни все бывает, тут, знаете, каждый день в жизни у нас всегда на вершине вулкана <…> Но пока никаких потрясений я не вижу», — заявил тогда мэр.

Однако уже через два дня, 16 января, источники в региональном правительстве сообщили, что депутаты примут отставку Логвиненко 28 января, вопрос об этом даже был включен в анонс заседания на сайте гордумы, но позднее повестка с сайта исчезла. В гордуме объяснили происходящее на сайте «профилактическими мероприятиями по информационной безопасности».

Трое собеседников 161.ru из тех, кто сообщили о грядущей отставке мэра, рассказали, что, по их данным, Логвиненко уезжает в Москву и якобы там планирует получить работу.

За несколько дней до отставки Логвиненко, 24 января, уволился его первый зам Алексей Потешкин, отработав в своей должности месяц. В день внеочередного заседания Гордумы 28 января на его должность назначили Александра Скрябина, который накануне был освобожден от должности замгубернатора. Источники в правительстве объяснили такой порядок формальностями, необходимыми для того, чтобы Скрябин стал и.о. мэра Ростова-на-Дону после отставки Логвиненко.

Гибель в ливневке, рухнувший дом и «мятеж» Пригожина

Перед официальным объявлением о своем уходе Логвиненко отчитался в гордуме о работе своей администрации в 2024 году. Он также заявил, что за шесть лет работы достигнут «уверенный рост по всем ключевым экономическим показателям города, построены десятки новых школ, детских садов, объектов здравоохранения, проделана большая работа по капитальным ремонтам». По его словам, «заложен хороший фундамент» под средне- и долгосрочные задачи.

Как пишет 161.ru, депутаты, обсуждая итоги годовой работы мэра, признали нерешенными около десятка проблем, в том числе отсутствие ливневок, недостаточную скорость расселения аварийного жилья и дефицит учителей и воспитателей.

Как отмечает «ДОН 24», из-за проблем с ливневками и аварийным жильем Логвиненко и его администрация подвергались наиболее острой критике со стороны общественности.

Самыми резонансными были два случая — гибель пенсионерки в ливневом коллекторе в апреле 2023 года и обрушение аварийного многоквартирного дома в январе 2024-го. Пенсионерка упала в коллектор, не заметив его из-за затопления дороги, было возбуждено дело о халатности, повлекшей смерть человека (ст. 293 ч. 2 УК). Из здания, в котором рухнули стена, а затем целый подъезд, успели эвакуировать жильцов. Мэр утверждал, что до ЧП людям предлагали переселиться из аварийного дома, но они отказывались, однако сами пострадавшие заявляли, что такого не было.

В июне 2023 года Ростов-на-Дону оказался на пути «мятежников» ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. В июле Логвиненко в разговоре с RTVI оценил ущерб от их действий в 92,5 млн рублей.

Силовик и мэр: биография Логвиненко

Алексей Логвиненко родился в 1974 году в Таганроге, окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» с присвоением квалификации «системотехник». Позднее получил юридическое образование в Ростовском юридическом институте МВД России.

После срочной службы в армии работал в органах внутренних дел, в частности, в 2006-2016 годах замещал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Ростовской области.

С 2016-го по 2018 год был заместителем гендиректора компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону», поставляющей электроэнергию в регионе, с октября 2018 года по февраль 2019-го — замгендиректора по перспективному развитию аппарата управления ООО «Водные ресурсы», которая занимается водоотведением и очисткой сточных вод.

С февраля 2019 года Логвиненко стал работать в структуре администрации Ростова-на-Дону, сначала был вице-мэром по экономике, затем первым замглавы города. В октябре 2019 года по итогам проведенного конкурса решением гордумы был назначен мэром и переизбран на новый срок в октябре 2021 года.