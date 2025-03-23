Стендап-комик Андрей Бебуришвили заявил, что мошенники выманили у него 5,2 млн рублей. Об этом он рассказал в эфире шоу Comedy Club на ТНТ.

Бебуришвили назвал свой монолог «самым дорогим в истории русского юмора» и в то же время одним из самых болезненных.

«Он стоит 5 миллионов 245 тысяч рублей. Именно столько я отдал мошенникам 5 февраля 2025 года. Спасибо, что не стесняетесь смеяться. Полиция тоже не стеснялась», — сказал комик.

По словам Бебуришвили, 5 февраля он поехал получать новый загранпаспорт, и у него, «как назло», были с собой все документы.

«Я еду в машине, был не очень бдителен. И мне позвонили из Почты России. Сказали: „Лежит ваша посылка очень давно. Назовите, пожалуйста, цифры, чтобы переоформить эту посылку на другой пункт выдачи“», — рассказал юморист.

Он назвал звонившему «новые цифры» и «в эту же секунду» лишился доступа к своему аккаунту на «Госуслугах». После этого Бебуришвили позвонили в Telegram якобы из «Госуслуг».

«Я беру трубку, говорю: „Что происходит?“ Мы заходим в Telegram, там в моих „Госуслугах“ действительно лежит подписанная уже доверенность моей электронной подписью, что я поддерживаю ВСУ, что я каждые два часа буду отправлять 600 тыс. рублей в Украину», — продолжил комик.

На просьбу Бебуришвили убрать из «Госуслуг» эту доверенность собеседник сказал, что его соединят с ФСБ.

«Мне звонит по видео „ФСБшник“. <…> Он говорит: „Андрей Георгиевич, понимаю вашу ситуацию, покажите мне все свои документы“. <…> Он говорит: „Надо что-то делать, ваши деньги уже оккупированы. Всё, это уже не ваши деньги, их надо выводить и класть в Центробанк, мы их отмоем“», — вспоминает комик.

По словам Бебуришвили, мошенник постоянно «закидывал» его терминами, запутывал и забалтывал.

«Знаете, в чем прикол телефонных мошенников? Они не дают вам задуматься о том, что вы делаете чушь, понимаете? <…> Это реально какой-то гипноз, какое-то НЛП, потому что я начал верить в это рано или поздно <…> Тебе просто не дают думать. Восемь часов на связи, я чуть с ума не сошел», — пояснил он.

Представившийся сотрудником ФСБ мошенник запугал Бебуришвили утверждениями о том, что его средства пойдут на поддержку ВСУ, что в свою очередь расценивается как поддержка террористической организации и может привести к уголовному преследованию. Затем «ФСБшник» сказал комику, что «нужно помочь России» и найти «крысу», которая «сливает» его данные из банка.

«Я был восемь часов на телефоне с ним, потому что если прерывается связь, ты начинаешь думать, а им нельзя, чтобы ты думал. Я был просто зомбированный, ездил по городу, снял 250 тыс. рублей, купил левый телефон, потому что этот прослушивается, купил симку. <…> Я чувствовал, что я шпион», — отметил юморист.

Перечислив мошенникам 250 тыс. рублей, Бебуришвили продолжил общаться со злоумышленниками. Те заверяли комика в том, что на его счет совершаются «огромные атаки». На вопрос, как можно решить эту проблему, «ФСБшник» сказал Бебуришвили, что нужно снять в банке 5 млн рублей:

«Я говорю: „Это большая сумма, мне не дадут“. Он говорит: „Скажите, что нужно на часы. Скажите, что вы публичная личность“. <…> И он говорит: „Я буду за вами смотреть, что вы делаете. Мы найдем предателя родины“».

Получив в банке 5 млн рублей, мошенники сказали Бебуришвили, что эту сумму нужно отвезти в «Росинкас» («Российское объединение инкассации», дочернее подразделение Банка России. — Прим. RTVI), добавив, что речь идет о «секретном задании», на котором не должно быть третьих лиц. Аферисты сказали комику, что деньги нужно передать человеку у храма Ксении Петербургской, сообщив тому специальный пароль — «медведь».

«Я беру деньги, приезжаю к храму <…>. Через 45 минут ко мне выходит какой-то забулдыга, лет 18. <…> Подходит такой: „Медведь, медведь!“ Я ему тоже: „Медведь, медведь!“ Он говорит: „Вы принесли?“ Я говорю: „Да, принесли“. Достаю оранжевый брикет денег, 5 миллионов, даю ему <…>. Он говорит: „Служу России!“ — и уходит от меня», — рассказал резидент Comedy Club.

После этого Бебуришвили понял, что его обманули.

«Я сажусь в машину, думаю: „Что я наделал вообще? Какой бред!“ И они все еще со мной говорят по телефону всё это время. Я не спал после этого два дня. Это было очень тяжело пережить, осознать, что дурачок, что тебя просто очень сильно обманули», — признался юморист.

Бебуришвили призвал сбрасывать звонки с незнакомых номеров и никому не сообщать «никаких цифр».

«Это бич XXI века, конкретно нашего года и последних пяти. У этих людей, конкретно у мошенников, нет чести. У них абсолютно нет никакого понятия морали. Они абсолютно конченые. Абсолютно не важно, кто вы, ребенок или бабушка, они лишат вас абсолютно всего. Не важно, сколько у вас денег. Спрашивайте ваших бабушек, ваших дедушек, ваших родителей, как у них дела, кто им звонил сегодня, кто им не звонил. <…> Я думаю, если мы будем вместе сплоченные, мы победим эту проблему, эту чудовищную болезнь. Я хочу, чтобы мы просто это уничтожили все вместе, будучи адекватными», — сказал он в конце монолога.

Бебуришвили обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. После этого он сам позвонил мошенникам, с которыми общался несколько часов, опубликовав видео разговора в своем телеграм-канале. Комик спросил, сколько человек числится в их «штате». «Штат у нас большой, свыше пятидесяти <…> С вами тоже было приятно работать, приятнее, чем с другими клиентами», — ответил мужской голос.

По мнению Бебуришвили, его смогли обмануть, потому что он был уверен в том, что с ним подобное никогда не произойдет.