Мосгорсуд отправил под домашний арест бывших замучредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елену Гришину по делу о хищении 48 млн рублей при исполнении госконтракта с Минобороны на поставку средств связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Высоков и Гришина находились в СИЗО с лета 2023 года. Следствие просило продлить их арест до 10 мая, сообщила РИА Новости адвокат Елена Волкова.

По версии следствия, Высоков, Гришина и учредитель завода «Телта» Игорь Морозов в 2016-2021 годах при исполнении госконтракта на поставку устройств связи для нужд Минобороны на сумму более 1,4 млрд рублей похитили 48 млн рублей, завысив себестоимость продукции. Всем фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). Морозов находится в СИЗО.

По ходу расследования дела о хищении Высокову и Гришиной также вменили дачу взятки в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 291 УК) начальнику первого отдела Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергею Слюсарю. По версии следствия, в 2019-м, 2021-м и 2023 годах фигуранты дела подарили Слюсарю на день рождения электросамокат, телевизор и квадрокоптер.

По версии следствия, взятки предназначались за общее покровительство в виде помощи при исполнении госконтракта, в том числе за завышение объемов поставляемой «Телтой» продукции. По этому делу обвинение запросило для Высокова 8 лет лишения свободы, для Гришиной ― 7 лет и 8 месяцев.

Высоков и Гришина также проходят по делу о взятке в размере 36 млн рублей экс-начальнику главного управления связи ВС России генералу Вадиму Шамарину, арестованному в мае 2024 года. Топ-менеджеры «Телты» дали показания на Шамарина. По данным следствия, генерал получил взятку за увеличение объема поставляемой продукции завода по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Изначально Шамарин не признавал вину и связал свое уголовное преследование с тем, что его хотели таким образом убрать с должности. Позже он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, сообщал его адвокат.