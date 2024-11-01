Федеральное общество сетевой торговли направило в Роскомнадзор обращение, в котором призвало запретить размещать фотографии детей в отзывах на товары интернет-маркетплейсов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на текст документа.

В ФОСТ обратили внимание на акцию «Баллы за отзывы», которую объявили владельцы ряда маркетплейсов с целью привлечения покупателей. В рамках акции клиентам компаний предлагается вознаграждение за отзыв в текстовом, фото- или видеоформате.

«Стремясь получить дополнительные выгодные условия, многие покупатели из числа родителей используют для отзывов фотографии своих детей. При этом фотографии могут носить как безобидный, так и двусмысленный характер: фото в купальниках, нижнем белье, с ярким неестественным макияжем и так далее», — говорится в обращении.

Представители общества выразили уверенность, что предлагаемая мера послужит защите несовершеннолетних от нарушения личного пространства, а также от нежелательного внимания со стороны «третьих лиц». Они отметили, что такая мера актуализирует необходимость подзаконных актов, направленных на ограничение публикаций фото несовершеннолетних в сети.

«Данная мера представляется обоснованной в рамках соблюдения принципов уважения к личному пространству и обеспечения психологического благополучия, а также для обеспечения безопасности и предотвращения потенциальных рисков для детей, связанных с публикацией их изображений в отзывах на торговых площадках», — добавили в ФОСТ.

В конце сентября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала об опасности распространения детской порнографии в сети. По ее словам, за 2023 и 2024 год в ЛБИ поступило около 769 тысяч обращений, в 75% из которых говорилось об опасном контенте, размещенном в сети. По словам Мизулиной, за девять месяцев 2024 года было получено столько же жалоб, как и за весь 2023 год. Она назвала «отдельной опасностью» проблему распространения детской порнографии «связанной с насилием».

В конце ноября 2023 года адвокат Евгений Кондауров обратился в Госдуму с предложением внести изменения в статьи уголовного кодекса, которые относятся к вопросу половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, он выступил с инициативой выделить в отдельную стать «иные действия сексуального характера».

Кондауров отметил, что обращение подписали более 400 человек, включая родственников осужденных по этим статьям, из-за того, что считают предоставленные следствием доказательства умысла недостаточно четкими для назначенных уголовных сроков.