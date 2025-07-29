Представители Евросоюза сообщили премьер-министру Украины Юлии Свириденко по дипломатическим каналам о решении приостановить финансовую помощь из-за давления на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на четыре независимых источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте страны.

«Все поставили на паузу до исправления ситуации», — заявил один из собеседников издания.

В частности, идет речь о средствах, которые предоставляет Евросоюз в рамках механизма дополнительных кредитов ERA Loans, а также о кредитах от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и финансировании в рамках программы Ukraine Facility, в основу которой был положен принцип «деньги в обмен на реформы».

Для того, чтобы избежать сокращения финансирования, украинским парламентариям необходимо отменить решения, поставившие под удар беспристрастность и эффективность антикоррупционной инфраструктуры, и вывести НАБУ и САП из зависимости от генпрокурора Украины.

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который поставил НАБУ и САП в подчинение генпрокурору, а также вызвавший массовое возмущение украинского общества, может стоить государству более $60 млрд в 2025-2026 годах, отмечает издание.

После уличных протестов украинский лидер внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении независимости антикоррупционной инфраструктуры. Ожидается, что парламентарии рассмотрят его 31 июля, а европейские партнеры рассчитывают, что он будет принят сразу в двух чтениях, пишет «Экономическая правда».

В то же время, отмечают собеседники в украинском парламенте, среди депутатов Рады до сих пор есть «идеологические» сторонники ограничения деятельности НАБУ и САП, которые опасаются стать фигурантами уголовных дел.

В случае, если ситуацию удастся исправить, Украина «может не почувствовать перебоев в финансировании от ЕС», пишет издание. По его данным, очередной транш ожидается только в начале августа — после предполагаемой даты подписания нового закона президентом страны.

В то же время, после острой реакции на случившееся, Евросоюз будет демонстрировать более высокий уровень требований к Украине в вопросе проведения реформ, касающихся обеспечения законности в работе органов местного самоуправления, совершенствовании деклараций добропорядочности судей, реформировании системы профессионального образования и цифровизации исполнительного производства.

Помимо этого, ЕС ожидает назначения украинским руководством победителя конкурса на главу Бюро экономической безопасности, детектива НАБУ Александра Цивинского, и может ужесточить требования в переговорах с МВФ.

По словам одного из собеседников издания, ситуация усложняется тем, что часть депутатов Рады чувствуют себя «преданными», из-за чего правительству и администрации Зеленского будет сложнее добиться согласия со стороны парламента в вопросе поддержке законодательных инициатив.

«Существует мнение, что фракция «Слуга народа» в ближайшие полтора-два месяца будет недееспособна. А без «Слуги народа» в Раде ничего не проголосуешь», — сказал он.

Ранее The New York Times сообщило о решении Евросоюза заморозить помощь Киеву на сумму в 1,5 млрд евро из-за действий Зеленского в отношении НАБУ и САП. В то же время издание отметило, что среди сторонников Украины в Европе не сложилось общего мнения относительно политики, проводимой администрацией украинского президента, т.к. часть союзников сочла его действия оправданными в условиях боестолкновений, в то время как другие сочли давление на антикоррупционную инфраструктуру свидетельством узурпации власти.

Комментируя сообщения о решении ЕС приостановить финансовую помощь Киеву, политолог Николай Топорнин в разговоре с «Лентой.ру» обосновал его тем, что в Брюсселе недовольны изменением правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое спровоцировало протесты на Украине.