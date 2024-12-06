Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с «Инфо24» пояснил, что с курсом рубля действительно «все будет в порядке» через «неделю-две», как пообещал глава Минфина Антон Силуанов.

Глава ведомства говорил, что нынешнее ослабление курса рубля произошло из-за санкций США против «Газпромбанка», который обслуживал расчеты за экспорт российских энергоносителей. «Сейчас вся эта ситуация стабилизируется. Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом», — отметил Силуанов.

Остапкович согласился с министром и пояснил, что санкции в отношении «Газпромбанка», который являлся «главным финансовым посредником по торговле нефтью в долларовом варианте», действительно стали «ударом», вызвавшим «временный шок для транзакций по валюте».

Экономист напомнил, что курс доллара достиг 110 рублей, а сейчас постепенно начинает откатываться к 100 рублям.

«Конечно, проблема будет решена: найдутся банки, которые примут на себя эти расчеты», — заявил эксперт.

По словам Остапковича, «наверняка будут сделаны послабления для каких-то государств по расчетам для Газпрома». Для примера он назвал Турцию, которая «уже подала заявку», и Венгрию, попросившую Вашингтон пока «не ставить эмбарго на расчеты».

Эксперт отметил, что рубль ослаб под действием «моментного удара», который «создал турбулентность в валютных ставках», но «это не критично».

«Россия уже очень адаптировалась ко всем санкционным давлениям. И наверняка этот сценарий с Газпромом уже отыгран, есть вариант В, вариант С… Но потребуется время — раз, и могут подорожать расчёты — два», — сказал Остапкович.

21 ноября Минфин США включил Газпромбанк в санкционные списки. В ведомстве уточнили, что санкции в отношении компании связаны с директивами американского Минфина, которые касались АО «Газпромбанк» и проекта «Сахалин-2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что за попыткой помешать поставкам топлива в Европу последуют «ответные меры».

Венгрия 4 декабря обратилась к США с просьбой исключить «Газпромбанк» из санкционного списка для получения возможности оплачивать газ из России. 5 декабря президент России Владимир Путин отменил обязательство для покупателей российского газа платить только через «Газпромбанк».