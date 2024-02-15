Адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла интересы экс-главы Минэкономразвития России, приговорили к восьми годам колонии по обвинению в особо крупном мошенничестве. Такой же приговор, как сообщает «Коммерсантъ», Одинцовский городской суд Московской области вынес ее коллеге Андрею Фоломейкину.

По версии следствия, защитники похитили $1 млн (83 млн рублей), предназначенных для оплаты прекращения уголовного преследования бизнесмена Игоря Строганова — учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг». Его подозревали в даче взяток сочинской городской администрации.

Дареджан Квеидзе защищала экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, когда его судили за вымогательство взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. В конце 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей, а в 2022 году — условно-досрочно освобожден.

Уголовное дело на Квеидзе и Фоломейкина было возбуждено по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере 23 января 2022 года, заводил его начальник столичного главка СКР Андрей Стрижов. Заявление на адвокатов подал представитель Строганова. На следующий день, 24 января, обоих фигурантов дела задержали и предъявили обвинение. Преображенский суд Москвы избрал для обоих меру пресечения в виде ареста. Рассмотрение дела в Одинцовском горсуде началось в июне 2023 года.

Следствие считает, что Квеидзе и Фоломейкин, узнав об уголовном преследовании Строганова, разработали план хищения его денег.

Бизнесмена подозревали в том, что в 2015-2018 годах он давал взятки за ускорение процесса согласования документов на строительство ЖК «Марина-парк». Речь шла о передаче 40 млн рублей заместителю начальника правового управления администрации Сочи Андрею Левентюку и бывшим вице-мэрам города — Анатолию Рыкову и Сергею Юрину. Девелопер не отрицал, что передавал деньги. Однако он утверждал, что эти средства у него вымогали.

По версии следствия, Квеидзе и Фоломейкин связались с супругой Строганова и ввели ее в заблуждение относительно своих якобы обширных связей в судейском сообществе. Они утверждали, что благодаря этим связям смогут сделать так, чтобы Хамовнический суд Москвы, где слушалось дело бизнесмена, оправдал его или приговорил к минимальному сроку.

Адвокаты запросили за свои услуги $1 млн и получили половину этой суммы первым траншем в начале судебного процесса, а вторую — на финальной стадии. По текущему курсу переданное защитникам вознаграждение превысило 83 млн рублей.

В результате Строганова признали виновным во взяточничестве, приговорили к семи годам колонии строгого режима и оштрафовали на 80 млн рублей. С учетом приговора семья девелопера решила, что адвокаты их обманули. Его жена, с которой контактировали Квеидзе и Фоломейкин, долгое время пыталась их найти и вернуть деньги, но они под разными предлогами уклонялись от встреч.

В конце концов женщина обратилась в правоохранительные органы, подав заявление на адвокатов. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что никаких связей в Хамовническом суде у фигурантов не было, и возможностью повлиять на ход процесса они не располагали.

Адвокаты уже обжаловали вынесенный им приговор, но Московский областной суд еще не назначил дату рассмотрения их апелляций. Оба осужденных лишены адвокатского статуса.

«Ъ» напоминает о схожей истории: ранее экс-совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер утверждал, что Дареджан Квеидзе в 2020 году выходила на него с предложением за $1,5 млн урегулировать вопрос с уголовным делом о принадлежавшем бизнесмену ТЦ «Водолей». Глоцер, который в итоге потерял торговый центр, подавал на адвоката заявление в СКР, но расследование по нему не проводилось.