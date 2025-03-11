Бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, приговоренного к пяти годам колонии по делам о фейках про армию и об оправдании терроризма, внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных на сайте ведомства.

Горинов находится в СИЗО №1 во Владимире. Осенью 2024 года он рассказывал, что его поставили на учет как склонного к терроризму. В марте экс-депутат сообщил, что его постановку на учет хотят продлить, поскольку он якобы уклоняется от профилактических бесед с наставником, допускает «антиправительственные высказывания при общении с сотрудниками СИЗО» и распространяет «антиправительственные взгляды» в интернете.

В 2022 году Горинов получил семь лет колонии по делу о распространении фейков про российскую армию, став первым в стране осужденным по этой уголовной статье. Обвинение утверждало, что на заседании совета депутатов Горинов и глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина критиковали действия России на Украине.

В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трем годам колонии по новому делу — об оправдании терроризма. По версии обвинения, экс-депутат в разговоре с другими осужденными в тюремной больнице оправдывал подрыв Крымского моста, действия украинского батальона «Азов»* и спецподразделения «Кракен»*. Путем сложения с остатком предыдущего срока Горинову назначено пять лет колонии строгого режима.

В декабре соратники политика сообщили, что Горинову отключили отопление в СИЗО якобы из-за аварии. Группа поддержки экс-депутата также отметила, что за все время, что политик находился в СИЗО, ему не передали ни одного письма, «хотя представители администрации упоминали, что письма приходят пачками».

* организации признаны в России террористическими и запрещены