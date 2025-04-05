Экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о «преступлении коррупционной направленности», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. Ранее бывшего губернатора, по данным телеграм-каналов, якобы вызвали на допрос в ФСБ. Что известно о ситуации с экс-главой региона — в материале RTVI.

Сам Куйвашев заявил телеграм-каналу «Осторожно, новости», что он «ничего не знает» о тех делах, которые, предположительно, против него возбудили.

«Спрашивайте у тех, кто это распространяет», — добавил он.

«Коммерсантъ» сообщил, что «активные следственные действия» идут уже несколько дней как в Екатеринбурге, так и в Москве. Пока неизвестно, в каком он статусе, но, уточняет издание, правоохранители в этой ситуации могут «принять решение об избрании меры пресечения или отказе в этом».

О том, что Куйвашев был в Москве, а затем вернулся в Екатеринбург, также пишут «Осторожно, новости». Телеграм-канал утверждает, что ранее им «вбрасывали» информацию о том, что у экс-губернатора прошли обыски, а сам он арестован, но «арест точно не подтверждается».

«Вопросов к нему накопилось немало»

Куйвашев покинул пост губернатора Свердловской области 26 марта. Занять его место президент России Владимир Путин предложил экс-главе Оренбургской области Денису Паслеру, тот согласился.

После этого в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что Куйвашева вызвали на допрос в ФСБ, и что он проходит фигурантом дела (свидетелем или подозреваемым, не уточнялось) о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сам он, комментируя эти слухи, заявил, что «на отдыхе сейчас».

После публикации «Ъ» телеграм-канал «Уралинфозавод» сообщил, что Куйвашев, согласно данным источников, «далеко не единственный фигурант дела, среди его команды возможны громкие аресты и задержания».

Сам Куйвашев в разговоре с 66.RU отказался обсуждать информацию о следственных действиях, добавив: «Проверяйте».

«Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — сказал экс-глава Свердловской области.

Телеграм-канал «ДСП» написал, что Куйвашев, по данным источников, был «опрошен по коррупционным делам, расследуемым в отношени его министров и сейчас в отношении него не принято решение об определении статуса обвиняемого», а в ближайшее время могут пройти очные ставки.

«На Куйвашева даны показания, вероятность его привлечения в качестве фигуранта дела сохраняется. <…> Куйвашев не привлечен», — уточняется в посте.

Телеграм-канал «Погоны и галстуки» утверждает, что за «информационной истерией» о проблемах Куйвашева с силовиками якобы стоит пиарщица Аксана Панова, которая его «консультировала последние годы».

«По одной из версий, разгоняя слух и жертвуя реноме бывшего патрона, Панова целилась именно в Паслера, чтобы показать ему свою влиятельность и в целом угодить (хотя самому Паслеру вряд ли это интересно). По другой, новой версии, так Панова хочет напомнить Куйвашеву, который готовится к новой работе, о себе, чтобы помог сохранить доходы в области», — уточняется в посте.

Ural Mash сообщил, что Куйвашев побывал на допросе у силовиков в Екатеринбурге, где, вероятно, обсуждалась его квартира площадью 87 кв. м в доме премиум-класса от застройщика «Принцип-Проспект», которую он купил в ипотеку на 15 лет в июле 2021 года.

По неподтвержденной информации, элитная квартира Куйвашева «могла быть приобретена не по рыночной цене, а ниже реальной стоимости», сообщали телеграм-каналы.

Телеграм-канал «Политический обозреватель» сообщил, что по делу «работает большая следственная группа», а само оно будет «и многоэпизодным, и многофигурантным», следственные действия якобы «проводятся как минимум по 12 различным адресам».

«В центре внимания — ближайшее окружение Куйвашева, сам экс-глава региона, его конфиденты в бизнес-кругах. Ряд следственных мероприятий прошел и в Москве», — уточняет телеграм-канал со ссылкой на источники.

По их данным, Куйвашев «сейчас активно пытается задействовать все свои связи, чтобы «отделаться малой кровью»».

«Но есть мнение в высоких кабинетах, что заступаться за него никто не будет: если реально виноват, придется отвечать», — утверждают собеседники «Политического обозревателя».

Три источника сообщили 66.RU, что Куйвашев приходил к силовикам «на опрос, а не на допрос», а ранее его вызывали по делу против бывшего свердловского министра ЖКХ Николая Смирнова. При этом еще два собеседника издания заявили, что экс-губернатор никак не участвует в следственных действиях, а один источник отметил, что вечером 2 апреля Куйвашев «смотрел хоккей, а не был у силовиков».

При этом, как уточняет 66.RU, источники «неоднократно намекали, что в деле Смирнова Куйвашев легко может превратиться из свидетеля в фигуранта», и что силовики уже готовили материалы на действующего тогда губернатора.

Чем будет заниматься Куйвашев после ухода с поста главы Свердловской области, до сих пор официально не объявлялось. «Уралинфозавод» писал, что Паслер «вообще никак не рассматривает» Куйвашева в качестве возможного сенатора от региона.

«Денис Владимирович считает, что экс-губернатор сейчас вообще не думает о таком сценарии, ведь главное для него — решить проблемы с силовиками (а вопросов к нему накопилось немало). И только тогда при удачных раскладах будет возможно новое назначение Куйвашева», — рассказали источники телеграм-канала.