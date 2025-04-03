Анонимные телеграм-каналы вечером 2 апреля сообщили, что ФСБ вызвала на допрос бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ушедшего в отставку неделей ранее. Сам он эти слухи не подтвердил и не опроверг. Некоторые источники в регионе предположили, что против Куйвашева мог дать показания уральский экс-министр ЖКХ Николай Смирнов, арестованный по делу о коррупции.

«Участвует в следственных действиях»

Одним из первых о вызове Куйвашева на допрос написал канал «УралИнфоЗавод».

«Источник сообщает, что экс-губернатор <…> принимает участие в следственных действиях. Допрос проводят сотрудники ФСБ. Процессуальный статус бывшего главы региона пока неизвестен», — говорилось в сообщении.

Вскоре о задержании Куйвашева сообщил канал «Тайная политика», который позиционирует себя как поставщик новостей о «закулисье Кремля». Его источники утверждают, что некие экс-подчиненные бывшего губернатора дали показания о коррупции, которые «могут стать основой для уголовного дела».

При этом у них были разные версии того, в каком статусе могут допрашивать Куйвашева — то ли «в статусе свидетеля по одному из уголовных дел», то ли как возможного подозреваемого, которого могут в ближайшее время задержать.

«На сегодняшний день достоверно известно лишь то, что пока бывший губернатор не задержан», — сообщал канал.

Утром 3 апреля «УралИнфоЗавод» написал со ссылкой на источники, что против Куйвашева мог дать показания бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, находящийся в СИЗО по обвинению в получении особо крупной взятки.

«Предположительно, <…> Смирнов в СИЗО “заговорил” <…>. Источники утверждают, что именно это стало причиной резкого интереса правоохранителей к Куйвашеву и его вызова на допрос», — сказано в посте.

«УралИнфоЗавод» утверждает, что экс-губернатор пришел на допрос самостоятельно и что данных о его задержании нет. В то же время источники канала оценили вероятность задержания как «крайне высокую».

ФСБ официально не сообщала о допросах с участием Куйвашева. В региональном управлении службы ответили изданию E1.RU, что слухи в телеграм-каналах не комментируют. В следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области заявили порталу, что не имеют информации по этому поводу.

«Не допрос, а опрос»

Куйвашев в переписке с корреспондентом РБК Екатеринбург 3 апреля не подтвердил и не опроверг слухи о допросе в ФСБ.

«Проверяйте. Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — ответил он. Точно такой же ответ получили от него издания 66.RU и E1.RU.

Три собеседника 66.RU подвердили, что Куйвашев беседовал с силовиками, но подчеркнули, что его «приглашали на опрос, а не на допрос».

«Правоохранительные органы разделяют эти понятия. Опрос проводится до возбуждения уголовного дела для сбора информации. На опрос зовут любого человека, который может обладать полезными данными. Допрос назначают уже во время расследования уголовного дела. Его проходят только фигуранты расследования», — поясняется в материале.

Источники 66.RU отметили, что экс-губернатора и до отставки опрашивали при расследовании дела бывшего министра ЖКХ Смирнова. Они допустили, что нынешние беседы в ФСБ могут быть продолжением прежних.

При этом портал обратил внимание, что дело Смирнова ведут правоохранители Екатеринбурга, тогда как Куйвашева, по данным некоторых телеграм-каналов, могли опрашивать московские силовики.

Еще два собеседника 66.RU вовсе заявили, что экс-губернатор не участвует ни в каких следственных действиях, опросах или допросах. Один из них утверждает, что Куйвашев вечером 2 апреля не ездил в ФСБ, а смотрел хоккей.

«Отправляли» в отставку 13 лет

Об отставке Евгения Куйвашева, который возглавлял Свердловскую область 13 лет, стало известно 26 марта. Президент Владимир Путин назначил на эту должность Дениса Паслера, бывшего главой Оренбуржья. В указе об этом говорится, что Куйвашев подал в отставку по собственному желанию.

По данным E1.RU, слухи об отставке Куйвашева ходили все годы его руководства регионом. В этом году они снова возникли в феврале, когда «Ведомости» сообщили, что он может покинуть пост уже весной. Затем РБК написал 19 марта со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству «Единой России», что увольнение обсуждают в Кремле.

О дальнейших карьерных планах Куйвашева после отставки не сообщалось.