Бывший глава Минэкономразвития, осужденный за взяточничество, Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы.

«По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства», — сообщила «Ъ» пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина.

Она добавила, что суд прекратил производство по уголовному делу. Сам Улюкаев и его защитник Олег Бессонов на заседание не явились, прокурор не возражал против прекращения дела.

Улюкаев был министром экономического развития России в 2013 — 2016 годах. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей. Чиновника признали виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Экс-глава Минэкономразвития России не признал вину. В 2018 году Улюкаев оплатил штраф 130 млн рублей. Он отбывал наказание в исправительной колонии в Твери.

В апреле 2022 года суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Как сообщал «Интерфакс», прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение». В мае 2022 года экс-министр вышел на свободу.

24 февраля 2025 года экс-глава Минэкономразвития Улюкаев попросил о снятии судимости. Его прошение должны были рассмотреть 10 марта.