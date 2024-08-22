Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взятки, попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону военной операции на Украине. Как пишет «Коммерсантъ», Захарченко добивается отправки на СВО около года.

Первое обращение с просьбой заключить с ним контракт экс-полковник МВД направил в военкомат по республике Мордовия в сентябре 2023 года. В нем Захарченко указывал, что имеет военно-учетную специальность, связанную с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты. Также он упомянул боевой опыт службы в Чечне.

«Желаю быть полезным родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства», — объяснял свое желание Захарченко.

В мордовском военкомате заявили, что заключенный «включен в кадровый список кандидатов для заключения контракта с Министерством обороны РФ с направлением обращения в пункт отбора граждан на военную службу по контракту». Однако добиться отправки в зону боевых действия Захарченко так и не удалось.

В обращении Путину экс-полковник отметил, что в колонию неоднократно приезжали представители военного ведомства и заключали контракты «со всеми желающими из числа осужденных, кроме него». Одна из его попыток пообщаться с военными закончилась обвинением в нарушении правил внутреннего трудового распорядка и водворением в штрафной изолятор.

При этом в УФСИН по республике Мордовия подчеркнули, что «никаких препятствий со стороны органов и учреждений системы ФСИН не чинится». Никаких преград нет и со стороны Минобороны. Как рассказывает адвокат Захарченко Валерия Туникова, в военном ведомстве ее уверяли, что вооруженные силы нуждаются в таких кадрах, как экс-полковник МВД.

Однако пока, по словам защитника Захарченко, никто не может дать «внятных объяснений сложившейся ситуации» и создается «замкнутый круг».

«С момента направления Дмитрием Захарченко заявления и по сегодняшний день ИК-5 активно посещают рекрутеры из местного военного комиссариата. На прошлой неделе приезжали представители уже московского пункта отбора и заключили контракт с четырьмя москвичами. Происходят такие визиты несколько раз в месяц, но Захарченко на эти встречи не допускают», — заявила Туникова.

Адвокат утверждает, что в устной форме военные и сотрудники колонии говорят Захарченко, что его не берут якобы из-за распоряжения по линии спецслужб, при этом конкретных фамилий они не называют и письменно отказ не оформляют.

Дело Захарченко

Дмитрий Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями ему предъявили в 2016 году. Тогда при обысках в московской квартире, записанной на родственников экс-полковника, нашли $120 млн и €2 млн (тогда в пересчете это было более 9 млрд рублей). Вес наличных превышал тонну, отмечали СМИ.

Также у полковника обнаружились множество квартир и машиномест в элитных районах Москвы. Никулинский суд столицы в 2017 году обратил в доход государства имущество Захарченко, девяти его родственников и знакомых на сумму около 9 млрд рублей.

Пресненский суд Москвы в 2019 году приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, лишив звания, наград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет.

В мае 2022 года Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей после того, как он был признан виновным по делу о получении взяток более чем на 1,4 млрд рублей.

Наказание было назначено по совокупности с наказанием по первому приговору, вынесенному в 2019 году. По версии следствия, в 2007-2016 годах Захарченко систематически частями получал взятку от организованной группы, которая получала доход от незаконной банковской деятельности.

В ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество Захарченко, его родственников и близких на сумму свыше 50 млн рублей.