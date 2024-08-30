Большая часть населения Германии выступает за полное прекращение военной помощи Киеву и скорейшие переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал бывший посол Украины в ФРГ, а ныне — посол в Бразилии Андрей Мельник.

По его словам, Германия сейчас переживает «сложный политический процесс», и у оппозиционных сил, выступающих за снижение поддержки Украине, есть реальный шанс победить на выборах в местные парламенты, которые состоятся в сентябре в трех федеральных землях ФРГ — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

«У них будут выборы в трех земельных парламентах и ​​в этих трех землях есть большинство политических сил, выступающих за прекращение вооруженной и финансовой помощи Украине, за то, чтобы украинцы-беженцы уже собирали чемоданы. И на фоне этого рейтинг всех правительственных партий снижается», — посетовал Мельник.

По его мнению, политики из партий, входящих в правительство, «вынуждены фактически играть по правилам этих вот радикальных партий», что является «ошибкой».

Касаясь выдачи Москве осужденного в ФРГ сотрудника ФСБ Вадима Красикова, Мельник выразил мнение, что это «ошибочное решение» Берлина «укрепило позиции» российского руководства. По его словам, немецкая элита в связи с выдачей Красикова увидела, что с Россией «можно договариваться, оказывается».

Посол добавил, что ситуацию усугубило сообщение о сбежавшем от выданного Берлином ордера на арест украинце, которого подозревают в совершении подрывов на газопроводах «Северный поток». После этого немецкое общество может начать еще более негативно реагировать на поддержку Киева, полагает дипломат.

«Большая часть общества Германии выступает за полное замораживание любой помощи Украине, за прекращение [боевых действий], за принуждение нас к переговорам. А тут еще можно сказать: “О, да украинцы разрушили нашу критическую инфраструктуру, а мы им помогаем”», — сказал Мельник.

Говоря о работе в Бразилии, он отметил, что пробудить «интерес бразильцев» и убедить их, что им «следует иметь дело с Украиной», оказалось «сложно». По его словам, Россия инвестировала в глобальный Юг «и ресурсы, и время, и мозги», тогда как украинцы «к сожалению, присутствовали здесь недостаточно, потому что сосредоточились на других приоритетах — Европейском союзе и НАТО».

Издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) ранее в августе сообщило, что в бюджете ФРГ нет новых средств на оказание Киеву военной помощи помимо той, которую Берлин уже запланировал ранее. По информации FAZ, Украина продолжит получать обещанную военную технику, но новые запросы Минобороны ФРГ уже не получат одобрения из-за отсутствия финансирования.