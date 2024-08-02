Одним из ключевых участников обмена между Россией и Западом стал сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как западные СМИ объясняют столь упорные усилия по его возвращению и какой выход нашли немецкие власти, чтобы «легализовать» его освобождение, — в материале RTVI.

Хангошвили застрелили в конце августа 2019 года в центре Берлина. Spiegel в совместном расследовании с другими изданиями утверждал, что арестованный по обвинению в убийстве Вадим Красиков связан со спецназом ФСБ.

Сам Красиков утверждал, что его зовут Вадим Соколов и он приехал в Берлин как турист. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года, не называя имен, упомянул человека, который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Предположительно речь шла о Красикове.

Только после состоявшегося обмена пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Красиков является сотрудником ФСБ. По словам представителя Кремля, он служил в подразделении «Альфа» вместе с некоторыми действующими сотрудниками охраны Путина и они «поприветствовали друг друга» при встрече.

Президент лично встретил в аэропорту вернувшихся россиян. Он пожал Красикову руку, приобнял и сказал: «Здорóво».

Как шли переговоры об обмене

Американский чиновник в разговоре с Reuters заявил, что Красиков с 2022 года начал фигурировать в разговорах о возможном обмене с США ― вскоре после ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер по делу о хранении наркотиков.

Помимо Грайнер, в обмен на Красикова российская сторона якобы готова была отдать бывшего морпеха Пола Уилана, приговоренного к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, утверждают источники агентства. Проблема была в том, что Красиков содержался не в США, а в Германии. Кроме того, сначала в Вашингтоне сочли предложения о его обмене несерьезными, пишет Reuters.

К моменту приговора Красикову Олаф Шольц только вступил в должность канцлера ФРГ, поэтому освобождение россиянина на тот момент стало бы для политика «чрезвычайно спорным шагом», отмечает The Washington Post (WP).

По данным газеты, Берлин также беспокоился, что это создаст прецедент, который «побудит Россию продолжать аресты». Чтобы убедить Германию выдать Красикова, «потребовалось широкое дипломатическое взаимодействие» с непосредственным участием президента США Джо Байдена, рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит AFP.

В начале 2023 года возник вариант с включением в обмен оппозиционера Алексея Навального. Американские чиновники сочли, что его кандидатура может «подсластить сделку» для Германии, пишет Reuters.

Лишь спустя год, в начале 2024-го, Байден и Шольц смогли впервые достичь предварительного соглашения по сделке, включающей Красикова, говорится в публикации Reuters. Предложение планировалось официально оформить и передать России, однако 16 февраля Алексей Навальный умер в колонии.

Как смерть Навального повлияла на сделку

После смерти оппозиционера Берлин охладел к идее выдачи Красикова, но дал понять, что готов пойти на это в обмен на «выгодную сделку», пишет WP. Вашингтон начал подбирать варианты.

В конце марта 2024 года советник Байдена Салливан поговорил с советником канцлера Германии Йенсом Плётнером. Тот дал понять, что Германия не готова двигаться дальше в вопросе обмена, рассказал газете высокопоставленный чиновник администрации США.

Салливан поручил команде начать составление списка заключенных, связанных с Навальным, которые содержались в России. В конце марта Байден направил Шольцу письмо, в котором изложил контуры предлагаемой сделки, и сообщил, что США заручились поддержкой других стран, включая Словению, Норвегию и Польшу, где находились российские заключенные.

Как пишет AFP, прорыв в переговорах между США и Германией произошел в апреле на переговорах Байдена и Шольца в Белом доме. По словам Салливана, канцлер ФРГ, соглашаясь обменять Красикова, сказал Байдену: «Я сделаю это ради вас».

На всем протяжении переговоров варианты обмена обсуждались через специальный канал между ЦРУ и российской разведкой, пишет WP. Песков подтвердил, что канал ФСБ ― ЦРУ был «главной линией», по которой достигалась договоренность об обмене.

В конце июня представители США и России провели встречу в «третьей стране», рассказал WP американский чиновник, знакомый с этим вопросом. В начале июля директор ЦРУ Уильям Бернс поговорил «с одним из российских коллег» и узнал, что Москва согласилась на сделку, пишет газета.

Почему Красикова так хотели вернуть: версии СМИ

Российский источник WP, знакомый с процессом обмена, утверждает, что Москва «была готова многое отдать за Красикова, но не хотела, чтобы это так выглядело».

По словам американских чиновников, они до сих пор не совсем понимают, почему российские власти так добивались освобождения Красикова, пишет издание. Но именно он оказался «стержнем сделки», а не «известный американский журналист или борец за свободу демократии», отмечает газета.

Как утверждает The Wall Street Journal (WSJ), работа над возвращением Красикова началась не в 2022-м, а раньше ― после приговора немецкого суда.

Пытаясь объяснить повышенный интерес к Красикову, западные разведчики предположили, что он мог быть «личным телохранителем» Путина, пишет издание. Аналитики высказывали мнение, что Путин и Красиков могли быть знакомы с 1990-х годов, когда Путин был заммэра Санкт-Петербурга, говорится в публикации.

Сам Красиков, как утверждает WSJ, заявил охране в немецкой тюрьме, что Россия «не оставит его гнить» в заключении.

Не помилование: какими путями Германия освободила Красикова

По законам Германии возможность отменить приговор о пожизненном заключении появляется не раньше чем после отбытия 15 лет, отмечает Welt. Красиков провел в немецкой тюрьме три года.

Еще одним вариантом было помилование президентом Германии, но в его канцелярии изданию сообщили, что прошение от Красикова не поступало. В итоге немецкие власти прибегли к депортации. Уголовно-процессуальный кодекс страны допускает такой вариант для осужденного.

Красикова переправили в Россию в наручниках и пуленепробиваемом шлеме, следует из видео, распространенном ФСБ.

Генпрокурор Германии возражал против освобождения Красикова, но Минюст решил иначе, поскольку аргументы против дальнейшего исполнения наказания оказались весомее, заявили в министерстве.

«Дальнейшее исполнение приговора создало бы риск серьезного ущерба для ФРГ и ее интересов внешней политики и политики безопасности. Кроме того, ему противостоят приоритетные общественные и гуманитарные интересы», — цитирует заявление Минюста Русская служба «Би-би-си».

Когда обмен состоялся, Шольц заявил, что решение об обмене Красикова было трудным. Канцлер обосновал его «интересами свободы и неприкосновенности невинно заключенных».

По словам Шольца, заинтересованность государства в исполнении приговора Красикову была сопоставлена «с опасностью для жизни и здоровья людей, находящихся в заключении в России и несправедливо лишенных свободы по политическим мотивам».

Решающим фактором для немецкого правительства было обязательство «защищать граждан Германии, а также солидарность с США», добавил Шольц.

Родственники Зелимхана Хангошвили, в убийстве которого обвинялся Красиков, назвали его выдачу России «разрушительной новостью», передает Deutsche Welle*.

«С одной стороны, мы рады, что чья-то жизнь была спасена. В то же время мы очень разочарованы тем, что в мире, похоже, нет закона, даже в тех странах, где закон является высшей инстанцией», — говорится в их заявлении.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов