Переговоры по масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада велись по линии ФСБ — ЦРУ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, освободить россиян позволила «жесткая позиция» российского президента Владимира Путина.

«В свое время [журналист] Такер Карлсон просил [Путина] в ходе интервью отдать, выдать американцев, которые на тот момент сидели в тюрьме. Он тогда сказал «отдайте, отдайте мне этих наших американцев как жест доброй воли». Тогда ему Путин ответил, что здесь жестов доброй воли быть не может», — приводит слова Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, «такая жесткая позиция все-таки дала свои результаты, и наши люди вернулись на свою Родину».

Песков рассказал, что дети переданных Словенией разведчиков Артема и Анны Дульцевых узнали, что они русские только после того, как самолет с обмененными россиянами вылетел из Анкары.

«И, собственно, вы, наверное, видели, когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, собственно, их как раз Путин поприветствовал по-испански — он сказал buenas noches (добрый вечер). <…> Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, были лишены возможности видеть своих детей с необходимой частотой, постоянно не было такой возможности, была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав», — пояснил пресс-секрнтарь главы государства.

Он добавил, что дети разведчиков не узнали Путина, который встречал их у трапа самолета, и спросили у родителей, «кто это». «Вот так работают, собственно, нелегалы и идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», — добавил представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского лидера рассказал, что американские спецслужбы пытались воздействовать на одного из участника обмена из числа сотрудников ГРУ, пока тот находился в заключении. О ком именно идет речь, Песков не уточнил.

«Они нашли здесь отца этого сотрудника. И был организован телефонный звонок. <…> Отец, вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал: «Сын, ты все правильно делаешь, держись». Тоже очень интересная зарисовка», — рассказал представитель Кремля.

Песков подтвердил, что Вадим Красиков, осужденный в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, является экс-сотрудником ФСБ, который ранее служил в «Альфе».

«Интересно, что когда он служил в “Альфе”, то он служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые сейчас работают в президентской охране. Естественно, они друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга», — отметил Песков.

На вопрос о том, велись ли переговоры об обмене российского журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого*, Песков отвечать не стал. Также без комментариев он оставил вопрос о том, каких российских заключенных на Западе Россия хотела бы вернуть в первую очередь в рамках возможных последующих обменов.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре 1 августа. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Всего в обмене участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек, в том числе двое детей, Германии — 12, США — четыре.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов