Бывший проректор РУДН Анжела Должикова была задержана сотрудниками МВД по подозрению в хищении 1 млн рублей, предназначенных для улучшения программ по изучению русского языка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы», — написала она.

По предварительной информации, Должикова обеспечила заключение соглашений с Минпросвещения для того, чтобы получить грант на развитие курируемого направления. С этой целью руководство вуза подписало фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые должны были заняться обеспечением необходимых мер для развития и совершенствования программ по изучению русского языка.

Однако после того, как более 1 млн рублей поступили на счета контрагентов в качестве оплаты, все работы были выполнены подчиненными Должиковой, в то время как бюджетные средства были обналичены и похищены. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полиция провела обыски у Должиковой, а также у лиц, которые могли быть причастны к хищению, изъяли предметы и документы, представляющие значение для следствия как доказательства. В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей всех соучастников преступления.

В июле суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского. По версии следствия, вместе с «иными лицами» Станишевский заявлял ложные сведения о критериях соответствия организации для получения субсидий с целью присвоения выделенных средств.

В пресс-службе университета рассказали RTVI, что уголовное дело Станишевского относится к событиям 2017 года. В случае признания вины, ему может грозить до десять лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн рублей.