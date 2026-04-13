Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в организации приготовления к убийству. Об этом сообщает СКР. Также Савельева лишили всех государственных наград.

Согласно данным на сайте Совфеда, экс-сенатор был награжден орденами Александра Невского, Почета, двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР».

Накануне присяжные единогласно признали Савельева виновным, писал «Коммерсантъ». Сам подсудимый вину отрицал и заявлял, что считает себя жертвой оговора со стороны знакомого.

По версии следствия, Савельев решил убить своего бывшего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова. Поводом стал бизнес-конфликт. Савельев добился возбуждения против Ионова дела о растрате командировочных, а тот в ответ жаловался в Совфед, СКР и администрацию президента, утверждая, что сенатор незаконно занимается бизнесом.

Позднее Ионов был осужден за растрату и попал в колонию. По данным Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев попросил своего знакомого Юрия Нефедова организовать за 100 тыс. долларов убийство Ионова. Нефедов привлек к этому своего троюродного брата, трижды судимого Сергея Дюкова.

Как установил суд, экс-сенатор хотел, чтобы арестанта убили при этапировании в СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Для этого Дюков через посредника связался с бывшим сотрудником ФСИН, но тот, как отмечает СКР, сразу же сообщил о происходящем в правоохранительные органы.

Тем временем Дюкова арестовали по другому делу, и Нефедов с бывшим сотрудником ФСИН стали вести диалог напрямую. 16 марта 2024 года экс-сотрудник ФСИН сообщил, что Ионов убит, и предъявил поддельную справку о смерти. Нефедов получил от Савельева остатки суммы — 45 тыс. долларов — и был задержан при передаче денег.

«Он признал вину и заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд, где ему вынесен приговор», — уточняется в сообщении СКР.

Дюков проходит по делу в качестве подстрекателя и пособника в приготовлении к убийству. Присяжные также признали его виновным. По приговору суда он получил 8 лет колонии особого режима.

Дмитрий Савельев с 2003-го по 2016 год был депутатом Госдумы трех созывов, в двух из них входил во фракцию «Единой России», с 2011 года, до окончания депутатских полномочий был первым замруководителя фракции. С октября 2016-го по октябрь 2024 года был сенатором от Тульской области.

В августе 2024 года по представлению генпрокурора его лишили неприкосновенности и задержали прямо на выходе из зала заседаний верхней палаты. С тех пор он находился под стражей.