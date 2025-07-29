Москва «в значительной степени» достигла заявленных целей в конфликте с Киевом, в связи с этим российские власти «должны объявить о победе» над Украиной, убежден американский дипломат, бывший старший директор по России в Совете нацбезопасности США при Джордже Буше-младшем, его специальный помощник по России и Евразии Томас Грэм. Своим мнением он поделился в колонке для The National Interest.

Грэм напомнил, что президент России Владимир Путин среди целей называл:

отказ Киева от членства в НАТО;

признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими;

«демилитаризацию» и «денацификацию» Украины;

отмену западных санкций.

По мнению экс-советника Буша, в ближайшее время Киев вряд ли вступит в НАТО, поскольку США и ЕС якобы «решительно продемонстрировали, что они не готовы рисковать войной с Россией ради защиты Украины». Кроме того, Москва контролирует около 85% территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а ее мост через Азовское море в Крым «практически неуязвим», отмечает Грэм.

Автор колонки утверждает, что с прекращением огня США и Европа начнут процесс постепенной отмены санкций. По его словам, «проницательный стратег» понял бы, что «пришло время объявить о победе». Грэм убежден, что продолжение конфликта «подрывает силы», которые понадобятся России, чтобы «отстоять свои позиции в усиливающейся конкуренции великих держав, которая будет определять мировые события в предстоящие годы».

«Россия вряд ли сможет существенно улучшить нынешние условия, продлевая войну, без серьезного истощения ресурсов. <…> Другими словами, чем дольше будет продолжаться война на истощение, тем слабее будет становиться Россия по отношению к различным центрам силы в многополярном мире, на формировании которого настаивает Путин», — подчеркнул Грэм.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о сокращении до 10-12 дней срока 50-дневного ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который он выдвинул России в середине июля. Американский лидер связал такой шаг с тем, что не видит прогресса.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, что озвученные Трампом меры, прежде всего, направлены на поддержание его репутации.

Климов считает, что в соцсетях распространяют информацию о том, что Трамп идет на уступки Владимиру Путину. Американский лидер, по его словам, пытается нивелировать такое восприятие. «Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — заключил сенатор.

В марте в интервью RTVI Грэм выразил сомнения в том, что Трамп понимает Россию. По его словам, американский лидер, возможно, имел дело с Россией еще во время своей карьеры в сфере недвижимости и бывал там несколько раз, но глубокого понимания этой страны у главы Белого дома, «конечно, нет».

«А кто понимает Россию? Я бы сказал, что даже русские люди говорят, что не совсем понимают Россию», — отметил Грэм.

Вместе с тем он предположил, что Трамп и Путин друг друга понимают «по-своему».