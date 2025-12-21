Следственный комитет России передал в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере, главным фигурантом которого стал экс-председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета — сын известного композитора Игоря Матеты, автора песен для Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и Маши Распутиной. Вместе с тремя предполагаемыми сообщниками он обвиняется в обмане магнитогорского предпринимателя Евгения Курко на десятки миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело возбудили 13 июня 2024 года по заявлению Курко. Согласно материалам следствия, в августе 2020 года предприниматель через посредников вышел на Матету, который тогда работал в Мособлсуде.

Посредниками выступили сотрудник Минюста Рустем Юмагужин, гендиректор ООО «Азиатская торговая лига» Екатерина Наумова и пенсионер Сергей Бекасов.

Помощь понадобилась Курко после того, как в 2018 году челябинское ГУ МВД возбудило против него и его партнера Ивана Медведева дело о крупном мошенничестве, незаконном использовании товарного знака и уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, бизнесмены до 2015 года были дистрибуторами химреагентов украинской компании «Технохимреагент». После разрыва сотрудничества россияне продолжили выпускать аналогичную продукцию под чужим товарным знаком, нанеся бывшему партнеру ущерб в 107,5 млн рублей. Также им вменялось хищение более 400 млн рублей через фиктивный документооборот и уклонение от налогов на сумму свыше 50 млн рублей.

Сам Курко утверждал, что завод в Магнитогорске построил на собственные средства по инициативе украинской стороны, однако следствие эту версию отвергло.

Как считает следствие, в сентябре 2020 года в Москве Курко передал Матете 24,8 млн рублей, а в ноябре того же года — еще 700 тысяч евро. За эти деньги судья и его сообщники обещали прекратить уголовное дело предпринимателя и отменить арбитражные решения в споре с украинской компанией, однако обещаний не выполнили.

В 2021 году арбитражный суд Башкортостана взыскал с Курко в пользу украинской компании более 122 млн рублей, а в 2022 году уголовное дело против него и Медведева передали в суд.

Весной 2024 года Матета через тех же посредников снова вышел на Курко, предложив ему за 80 тыс. долларов помочь с нужным решением Арбитражного суда Московской области.

«Поняв, что его вновь хотят обмануть, господин Курко обратился с заявлением в ФСБ, согласившись участвовать в оперативных мероприятиях. Всех участников предполагаемой аферы задержали одновременно 14 июня 2024 года», — пишет «Ъ».

Газета уточняет, что Матету, к тому времени уже возглавлявшего Солнцевский райсуд, взяли с поличным в башне ОКО в «Москва-Сити» при получении от Курко денежной «куклы», имитирующей 60 тыс. долларов и 1,9 млн рублей, из которых настоящими были только 100 тыс. рублей.

Также во время обыска у него нашли наркотики, в связи с чем ему, кроме мошенничества, также вменили хранение запрещенных веществ с целью сбыта.

В отличие от сообщников, которых сразу отправили в СИЗО, судью как спецсубъекта пришлось отпустить. Бекасов и Наумова признали вину практически сразу, Юмагужин давал показания, способствующие следствию.

Дело против Матеты возбудили только 11 октября 2024 года после согласия Высшей квалификационной коллегии судей. 16 ноября квалификационная коллегия судей Москвы досрочно лишила его полномочий, после чего экс-судью арестовали.

Следствие пришло к выводу, что фигуранты «не намеревались совершать каких-либо действий в пользу Курко и, не имея возможности повлиять на решение Верховного суда и иных правоохранительных органов, решили обратить полученные денежные средства в свою пользу». Дело насчитывает более 25 томов и будет рассмотрено в Пресненском суде, пишет «Ъ».