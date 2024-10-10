Антонина Федорова (Мартынова), которая 16 лет находилась в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство дочери, написала в СК заявление на своего бывшего мужа, главреда «Новой газеты — Европа»** Кирилла Мартынова*. Как сообщает РИА Новости, Федорова обвинила бывшего супруга в похищении.

«Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым*», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

Других подробностей агентство не приводит.

Мартынова обвинялась в покушении на убийство своей дочери от первого брака, произошедшее в Великом Новгороде в 2007 году. По версии следствия, 21-летняя мать сбросила двухлетнюю Алису в лестничный проем, пытаясь инсценировать несчастный случай. Та упала на каменный пол, пролетев около 9 метров, но осталась жива, получив травмы.

Сама Мартынова настаивала, что произошел несчастный случай, но ее слова опровергал 11-летний мальчик, который рассказал, что «старшая девочка сбросила младшую». Сейчас этого единственного свидетеля происшествия уже нет в живых.

Дело получило широкую огласку и стало предметом обсуждений; Кирилл Мартынов* в тот период развернул в интернете кампанию в защиту своей жены.

В июле 2008 года присяжные признали Мартынову виновной в покушении на убийство дочери. Суд должен был вынести приговор, однако девушка скрылась вместе с дочерью и была объявлена в розыск. В апреле этого года Мартынова была задержана в Ставрополе, вместе с ней нашли и саму Алису.

После этого суд по делу возобновился, и в мае Мартынова была приговорена к девяти годам колонии общего режима. Сама она вину не признала, а ее дочь, которой к этому моменту исполнилось 19 лет, просила не лишать мать свободы.

В сентябре апелляционный суд по просьбе прокурора снизил уголовный срок Мартыновой с девяти до восьми лет и заменил его на условный. Женщина вышла из СИЗО на свободу. Сам Мартынов* тогда назвал день освобождения бывшей жены «лучшим днем» в своей жизни.

Мартынова в момент предполагаемого преступления уже состояла в отношениях с Мартыновым*, но носила фамилию Федорова. В июле 2007 года она зарегистрировала брак с Мартыновым* и взяла его фамилию. ТАСС в августе этого года передавал, что после оформления развода в СИЗО женщина снова стала Федоровой.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** признана в России нежелательной организацией