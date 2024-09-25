Бывший управляющий столовыми АО «Военторг-Восток» Рамазан Саидов, который сотрудничал с Министерством обороны, арестован по подозрению в растрате. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК).

Саидову предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного млн рублей.

По информации СК, Минобороны и компания «Военторг-Восток» заключили «многомиллионный государственный контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих» в Хабаровском крае.

Следствие считает, что с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024 года Саидов, используя служебное положение, совершил хищение продуктов, предназначавшихся для организации питания военнослужащих. В ведомстве уточнили, что размер хищения оценивается в несколько миллионов рублей. Незаконно присвоенные продукты питания управляющий столовыми продал через торговые точки Хабаровского края.

В пресс-службе добавили, что расследование дела и установление всех обстоятельств преступления продолжается.

Согласно данным на сайте компании, АО «Военторг-Восток» — бывшее ОАО «Управление торговли Дальневосточного военного округа» — работает на территории 16 субъектов России, включая Хабаровский, Камчатский, Приморский края, а также Новосибирскую и Томскую области. Компания предоставляет услуги торгово-бытовые, банно-прачечные, а также по пошиву военной формы.

АО «Военторг-Восток» входит в структуру центрального АО «Военторг», образованного в 2009 году.

В августе суд арестовал гендиректора «Военторга» Владимира Павлова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году Павлов и его соучастники из других регионов России обеспечили заключение контрактов на поставку Минобороны армейских несессеров. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей. Несессеры были закуплены у фирм, подконтрольных уроженцу Северной Осетии. Военному ведомству их продали по завышенной более чем на 400 млн рублей цене.

«Военторг» также фигурирует в уголовном деле арестованного в конце июля экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который курировал материально-техническое обеспечение войск. Согласно материалам дела, Минобороны и «Военторг» заключили контракт на поставку армейских пайков, а «Военторг», в свою очередь, заключил соглашение с Грязинским пищевым комбинатом (ГПК). По версии следствия, пайки были некачественными и поставлялись по завышенной стоимости.