Бывшему заместителю губернатора Самарской области Геннадию Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Из них следует, что экс-вице-губернатору вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, за которое ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом на сумму до 1 млн рублей или дохода за три года.

«Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей», — отмечается в документе. ТАСС подчеркивает, что Гендин отказывается признавать вину.

Следствие считает, что бывший самарский вице-губернатор пообещал потерпевшей, имя которой не раскрывается, обеспечить разрешение федерального правительства на проведение строительных работ. При этом он якобы ввел женщину в заблуждение относительно того, что располагает позволяющими этого добиться связями в кабмине и президентской администрации.

Два дня назад, 9 августа, ТАСС сообщал, что Гендину вменяют «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Геннадий Гендин родился в 1965 году в украинском городе Николаеве в семье военнослужащего, окончил факультет экономики и связи с общественностью Международного университета по специальности «Менеджмент», а потом работал в организациях, подведомственных министерству внешних экономических связей России.

С 1987 года Гендин стал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов и начальником хозяйственного управления столичной прокуратуры, в 2000-2003 гг. возглавлял представительство Самарской области при правительстве России. В 2012 году «Комсомольская правда» называла его «проректором Института экономики стран ЕврАзЭС, состоятельным бизнесменом, жителем Новой Риги».

В 2016 году Гендина арестовали по подозрению в мошенничестве. Потерпевшим по тому делу проходил бывший член Совета Федерации от Брянской области Сергей Калашников, избранный депутатом Государственной думы. В 2017 году Гендин был приговорен по этому делу к пяти годам колонии общего режима.

В марте 2022 года 24-летнего сына Гендина, Юрия, задерживали за нарушение общественного порядка рядом с одним из особняков в элитном поселке «Барвиха Club» на Рублевке и составили на него протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ — об употреблении наркотических, психотропных или опасных психоактивных веществ без назначения врача. «Комсомолка» тогда уточняла, что Гендин-младший «занимается общественной работой», был председателем Союза молодых предпринимателей Москвы и «выступал соучредителем некоего учебного заведения».