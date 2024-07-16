Специалист по инвестициям Михаил Китов допустил повышение ключевой ставки Центробанком до 20% во второй половине года, сообщает NEWS.ru.

При этом он не ожидает, что изменение ставки существенно повлияет на стоимость товаров и услуг. Обычные потребители вряд ли ощутят эти колебания, полагает эксперт.

«Ситуация такова, что снижение в ближайшие месяцы не предвидится. И в целом значение в 20% для второй половины 2024 года вполне возможно. Послабление планируем скорее к зимним месяцам», — сказал изданию Китов.

Он напомнил, что стоит задача вернуть годовую инфляцию к 4%. С учетом этого повышение ставки до 18% в ближайшее время вполне вероятно, считает специалист.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, то в июле может быть существенное повышение ключевой ставки. Как один из вариантов, по ее словам, — с 16% до 18%.

Очередное заседание совета директоров Банка России по определению ключевой ставки состоится 26 июля. По итогам предыдущего, 7 июня, ее сохранили на прежнем уровне в 16%, который был установлен еще в декабре 2023 года.