Эксперт назвал самое уязвимое место в обороне ВСУ

Наиболее уязвимое место в обороне украинских вооруженных сил представляет собой Донбасс, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

«Самое уязвимое место — это Донбасс. Если взять Донбасс, то дальше до Днепра будет чистое поле, вообще никаких укреплений, ничего там нет, поэтому они так жестко отстаивают Донбасс», — сказал он.

Глазунов отметил, что основной задачей на этом направлении является взятие Славянска и Краматорска.

«Остались крупные города Краматорск и Славянск, возьмем Краматорск — возьмем и Донбасс. Дальше уже линия фронта практически до Днепра без каких-либо укреплений и без резервов», — пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на наличие укрепрайонов на этой территории, российские войска способны их обойти.

«Основная задача — взять Славянск и Краматорск. Естественно, там есть какие-то укрепрайоны, но мы их можем обойти. Если обойдем их, зайдем в тыл украинской армии», — заявил Глазунов.

Эксперт также выразил уверенность в том, что проблемы украинской армии вызваны отсутствием необходимой техники, снарядов и личного состава.

«Поскольку отступление идет по всей линии фронта, все силы Украина сбрасывает на Курскую область, чтобы там удержаться по крайней мере до выборов президента США. Везде недостаточно укреплений, недостаточно живой силы для полноценной обороны», — заключил он.

Ранее военный эксперт Алексей Живов призвал не доверять заявлениям отставного генерала Вооруженных сил Украины, бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности страны Сергея Кривоноса об «ужасающем положении» ВСУ на фронте. По словам Живова, целью таких заявлений является «информационно-психологическое воздействие» на россиян, которое необходимо рассматривать как «вражескую военную пропаганду».

«Безусловно, российская армия добилась многого за последние месяцы, но говорить о том, что ВСУ находятся на грани катастрофы, преждевременно», — отметил Живов.

После вторжения украинских войск в Курскую область, президент Украины Владимир Зеленский назвал «сложной» обстановку в Донбассе на покровском и торецком направлениях. Главком ВСУ Александр Сырский также неоднократно говорил о трудностях, с которыми сталкивается украинская армия на фронте.