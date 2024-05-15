У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть около 100-150 тыс. человек, но они «расположены под Киевом и нужны для его обороны». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«У них нет тяжелой техники и, соответственно, возможности противостоять нашим войскам», — добавил собеседник издания.

По словам Матвейчука, «наловить кого-то в резерв еще можно», но людей «нужно научить и вооружить». Кроме того, для продолжения военных действий нужны артиллерия, танки, авиация, а «всего этого у ВСУ нет», считает эксперт.

Матвейчук добавил, что российские войска «контролируют небо», поэтому огневое преимущество находится на их стороне.

Наступление российских войск под Харьковом

Согласно сводке Минобороны России, 14 мая подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бугроватка в Харьковской области и «продвинулись в глубину обороны» ВСУ.

Село Бугроватка находится в семи километрах от города Волчанска, который расположен вблизи Белгородской области России. В последние несколько дней за Волчанск идут активные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении от 14 мая назвал Харьковскую область одним из направлений, «где сейчас труднее всего».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что ситуация для украинских войск находится «на грани» и «каждый час приближается к критической» в связи с нехваткой личного состава и вооружений. По словам главы ГУР, украинские силы растянуты, резервы исчерпаны, тогда как артиллерийских снарядов остро не хватает.

Выступая позже в эфире украинского телемарафона, Буданов высказал более оптимистичную оценку. Он назвал ситуацию в Харьковской области напряженной, но «не какой-то катастрофической».

Как ситуацию на фронте оценивают на Западе

В Пентагоне отметили, что наступление российских войск в Харьковской области не стало неожиданностью ни для Вашингтона, ни для Киева. В военном ведомстве предположили, что обстрелы на приграничных территориях в ближайшие недели усилятся, в связи с чем США «делают все возможное», чтобы Украина получила обещанную военную помощь.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал нехватку систем ПВО «самой большой проблемой» и призвал «как можно быстрее» доставить новую партию вооружений для ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что американская помощь «уже едет» и скоро прибудет на Украину.

По оценке западных СМИ, ситуация на харьковском направлении будет зависеть в том числе от того, как скоро Киев получит новые боеприпасы от союзников. Следующие недели станут для Украины критическими, пишет британская The Times.