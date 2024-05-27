Евросоюз ввел ограничения против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 19 россиян в рамках нового режима санкций против России «за серьезные нарушения прав человека». Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

«ФСИН является центральным органом, управляющим российской пенитенциарной системой, известной своими широко распространенными и систематическими злоупотреблениями в отношении политзаключенных и жестоким обращением с ними», — говорится в обосновании.

В ЕС считают, что ФСИН «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания».

Также в санкционный список попали 19 судей, прокуроров и следователей, связанных с делами против оппозиционера Алексея Навального, сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова** и художницы Александры Скочиленко.

В их числе:

судьи Верховного суда Николай Дубовик и Эдуард Эрдыниев, судьи Кировского районного суда Томска Андрей Федоров, Екатерина Галяутдинова и Инна Фесенко, судьи Ковровского городского суда Владимирской области Ирина Ким и Кирилл Никофоров, прокурор по делу Орлова** Сергей Воробьев,



гособвинитель по делу Скочиленко Александр Гладышев,

старший следователь Главного военного следственного управления СК Дмитрий Панкратов,

судья Головинского районного суда Елена Астахова (вынесла приговор Орлову**),

судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева (вынесла приговор Скочиленко).

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет гражданам и компаниям из ЕС предоставлять средства фигурантам санкционного списка. Попавшим под ограничения физлицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через нее транзитом.

Предложение ввести новый санкционный режим против России в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека возникло после смерти Алексея Навального в исправительной колонии N3 Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля 2024 года.

Новый режим санкций также вводит торговые ограничения на экспорт оборудования, которое «может быть использовано для внутренних репрессий». Согласно документу Совета ЕС, речь идет об огнестрельном оружии, взрывчатых веществах, бомбах и гранатах, колючей проволоке, боевых ножах.

Кроме того, экспортные ограничения касаются оборудования, технологий и ПО, предназначенных для использования в сфере информационной безопасности, мониторинга и перехвата информации, следует из документа.

Инициаторами введения нового режима санкций выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция, сообщает DW** со ссылкой на дипломатические источники.

Изначально новый режим санкций планировалось назвать по имени Алексея Навального, но затем в Брюсселе решили не привязывать ограничительные меры к конкретному человеку, пишет издание.

Дела Навального, Скочиленко и Орлова**

Алексей Навальный с конца декабря 2023 года отбывал срок в ИК-3 в поселке Харп за Полярным кругом по делу о «создании экстремистского сообщества». Оппозиционер был приговорен к 19 годам лишения свободы.

В феврале 2024 года УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о внезапной смерти Навального после прогулки. Соратники и родственники оппозиционера считают случившееся убийством и винят в его смерти российские власти. В Кремле обвинения назвали голословными и хамскими.

Художница Александра Скочиленко в ноябре 2023 года получила семь лет колонии по обвинению о распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для уголовного дела стало то, что она заменяла ценники в супермаркете «Перекресток» на листовки с антивоенными надписями.

Сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова** в феврале приговорили к 2,5 года колонии по делу о повторной дискредитации армии, поводом для которого стала антивоенная статья правозащитника.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России

** признан Минюстом России иноагентом