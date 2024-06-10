В Минобразования Воронежской области связали скандальную историю с раздеванием выпускниц в воронежской школе в день сдачи ЕГЭ с «естественным волнением» пришедших на экзамен. Об этом в пресс-службе министерства рассказали РБК.

Представители ведомства пояснили, что запрещенных порядком прикосновений к выпускникам не было, «как показали видеонаблюдение и опросы очевидцев».

Лишь одна девушка для демонстрации отсутствия под одеждой запрещенных предметов «в инициативном порядке высоко подняла перед прохождением стационарного металлоискателя пуловер», уточнили в министерстве.

«Более глубокий анализ инцидента показал, что принятое решение освободиться от белья, в котором присутствуют металлические ставки, буквально «на улице», было обусловлено не только естественным волнением пришедших на экзамен молодых людей, но и отсутствием предупреждающих педагогических мер со стороны сопровождающих лиц», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что сопровождающие лица должны были своевременно обратиться к руководителю пункта проведения экзамена, что «позволило бы избежать неординарных действий выпускниц» и обеспечить «доброжелательную обстановку и рабочее настроение участников ЕГЭ перед началом экзамена».

Что произошло в Воронеже

На проверку перед экзаменом в конце мая пожаловались школьницы, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку в школе № 62. Как сообщали телеграм-каналы Baza и «Мой и твой Воронеж», металлодетектор издавал звук, когда некоторые из девочек пытались через него пройти, в связи с чем школьницам якобы пришлось снимать нижнее белье: возникло предположение, что дело в так называемых «косточках» в лифчике.

Подписчики канала «Мой и твой Воронеж» утверждали, что девочек не только «заставили снимать бюстгальтеры», но и якобы «почти всех щупали», «залезали в брюки», а кому-то после отказа снять бюстгальтер даже «прощупывали грудь». Автор одного из сообщений в канале заявлял, что девочек заставляли снимать «даже трусики», а подростки с брекетами и вовсе были допущены на экзамен «спустя час и более нервотрепки».

Прокуратура Воронежской области и Следственный комитет сообщили о начале проверки жалоб, а председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению круглосуточно мониторить ситуацию в ходе проведения ЕГЭ.

Представители регионального министерства образования еще в конце мая заявили после просмотра записей с камер, что нарушений этических норм зафиксировано не было, девушек осматривали охранники женского пола, к выпускницам на пункте проведения экзамена даже не прикасались.

Baza публиковала 4-минутное видео, на котором видно, что никто из проверяющих действительно не трогал школьниц. При этом некоторые девочки рассказали телеграм-каналу, что они не попали на видео, поскольку нижнее белье пришлось снимать на улице у входа в школу.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина на прошлой неделе рассказала RTVI о намерении обратиться к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой из-за «вопиющих случаи унижения» школьников перед сдачей ЕГЭ. Депутат выразила возмущение «циничным отношением к нашим детям, когда перегнули палку на местах вопреки всяким инструкциям».