Возникающие в Санкт-Петербурге проблемы с работой каршеринга — это форс-мажор, связанный с тем, что «глушат интернет», сообщил RTVI автоэксперт Дмитрий Попов. С ним частично согласен и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он заявил RTVI, что проблем в этой сфере хватает, но «есть и страхующие механизмы».

Ранее о проблемах с каршерингом в Северной столице сообщили пользователи соцсетей. 5 июля жительница Петербурга заявила «Фонтанке», что у нее заглох автомобиль на Приморском шоссе. В службе поддержки «Делимобиля», по ее словам, признали, что «такое случается из-за того, что работают глушилки».

«Что из-за проблемы со спутниковой связью в том месте, где вы ехали, потерялся сигнал, и поэтому она отключилась», — рассказала петербурженка.

Через некоторое время машина все же завелась, и девушка смогла доехать до дома. В итоге перед ней извинились и начислили бонусы на 42 рубля.

В пресс-службе «Делимобиля» позднее сообщили, что «нестабильная работа мобильных операторов в единичных случаях может повлиять только на старт или завершение аренды через приложение» и сбой мобильной сети «не может повлиять технически на автомобиль, который уже находится в аренде».

5—6 июля жители Петербурга жаловались на проблемы с работой мобильного интернета. 6 июля глава Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА, позднее сообщив, что в Киришском районе системы ПВО сбили два беспилотника. 7 июля аэропорт Пулково отменил вылет 56 рейсов. Прилететь в Санкт-Петербург не смогли 38 лайнеров.

Эксперт постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Сажин сообщил RTVI, что в городе наблюдались проблемы в работе не только каршеринга, но и оплаты парковок.

«Но если парковку можно оплатить при помощи смс, через терминал, то каршеринг исключительно оплачивается только дистанционным путем. Поэтому машины глушатся, и пока что-либо нового не придумали», — сказал он.

Эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил RTVI, что способов комфортно разрешить эти проблемы пока не придумано.

«Гашение интернета вызвало вчера в Петербурге массовое закрытие торговых точек и всего остального. Это не штатная ситуация, это форс-мажор. Стандартная история, мы на войне», — пояснил он.

Немного иную точку зрения высказал RTVI Шапарин. По его словам, хотя сервисы каршеринга «завязаны на интернете» и сейчас сталкиваются с проблемами, у них все же есть «страхующие механизмы».

«Есть телефоны горячей связи, есть возможность связаться с поддержкой, закрыть машину удаленно — и водители этим пользуются. Поэтому критического ничего не происходит. Да, неудобно. Но все понимают, что это некое требование времени и нужно перетерпеть, потом будет проще», — заверил он.

От проблем со связью сильнее страдают, по его словам, небольшие игроки рынка каршеринга — операторы, которые «не имеют навигационного приложения и соответствующего опыта».

«Но в целом сказать, что отрасль испытывает давление из-за этого серьезное, критическое, нельзя», — убежден автоэксперт.

По мнению собеседника RTVI, куда больше проблем каршерингу создают инициативы «отдельных чиновников по принуждению этой отрасли аренды эксплуатировать исключительно продукцию отдельных автомобильных заводов».