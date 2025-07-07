Возникающие в Санкт-Петербурге проблемы с работой каршеринга — это форс-мажор, связанный с тем, что «глушат интернет», сообщил RTVI автоэксперт Дмитрий Попов. С ним частично согласен и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он заявил RTVI, что проблем в этой сфере хватает, но «есть и страхующие механизмы».
Ранее о проблемах с каршерингом в Северной столице сообщили пользователи соцсетей. 5 июля жительница Петербурга заявила «Фонтанке», что у нее заглох автомобиль на Приморском шоссе. В службе поддержки «Делимобиля», по ее словам, признали, что «такое случается из-за того, что работают глушилки».
«Что из-за проблемы со спутниковой связью в том месте, где вы ехали, потерялся сигнал, и поэтому она отключилась», — рассказала петербурженка.
Через некоторое время машина все же завелась, и девушка смогла доехать до дома. В итоге перед ней извинились и начислили бонусы на 42 рубля.
В пресс-службе «Делимобиля» позднее сообщили, что «нестабильная работа мобильных операторов в единичных случаях может повлиять только на старт или завершение аренды через приложение» и сбой мобильной сети «не может повлиять технически на автомобиль, который уже находится в аренде».
5—6 июля жители Петербурга жаловались на проблемы с работой мобильного интернета. 6 июля глава Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА, позднее сообщив, что в Киришском районе системы ПВО сбили два беспилотника. 7 июля аэропорт Пулково отменил вылет 56 рейсов. Прилететь в Санкт-Петербург не смогли 38 лайнеров.
Эксперт постоянной комиссии по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Сажин сообщил RTVI, что в городе наблюдались проблемы в работе не только каршеринга, но и оплаты парковок.
«Но если парковку можно оплатить при помощи смс, через терминал, то каршеринг исключительно оплачивается только дистанционным путем. Поэтому машины глушатся, и пока что-либо нового не придумали», — сказал он.
Эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил RTVI, что способов комфортно разрешить эти проблемы пока не придумано.
«Гашение интернета вызвало вчера в Петербурге массовое закрытие торговых точек и всего остального. Это не штатная ситуация, это форс-мажор. Стандартная история, мы на войне», — пояснил он.
Немного иную точку зрения высказал RTVI Шапарин. По его словам, хотя сервисы каршеринга «завязаны на интернете» и сейчас сталкиваются с проблемами, у них все же есть «страхующие механизмы».
«Есть телефоны горячей связи, есть возможность связаться с поддержкой, закрыть машину удаленно — и водители этим пользуются. Поэтому критического ничего не происходит. Да, неудобно. Но все понимают, что это некое требование времени и нужно перетерпеть, потом будет проще», — заверил он.
От проблем со связью сильнее страдают, по его словам, небольшие игроки рынка каршеринга — операторы, которые «не имеют навигационного приложения и соответствующего опыта».
«Но в целом сказать, что отрасль испытывает давление из-за этого серьезное, критическое, нельзя», — убежден автоэксперт.
По мнению собеседника RTVI, куда больше проблем каршерингу создают инициативы «отдельных чиновников по принуждению этой отрасли аренды эксплуатировать исключительно продукцию отдельных автомобильных заводов».
«Это прямое давление на субъекты бизнеса, которые хотят эксплуатировать определенную технику, а им говорят: “Нет, будешь ездить на другом”. Следующим органичным шагом будут, конечно, другие сферы бизнеса — стройка, например. <…> Так, глядишь, и до обычных граждан доберутся: если у тебя нет “Нивы”, то ты лишаешься каких-нибудь гражданских прав. Не удивлюсь, если такие инициативы будут звучать», — заключил Шапарин.