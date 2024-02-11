Американский журналист Такер Карлсон сам выступил с инициативой взять интервью у президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Карлсону теперь «приходится несладко» из-за «накала страстей», но интервью «добавило популярности» журналисту.

«Он сам вышел на нас. Он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — заявил представитель Кремля.

Фрагмент беседы с Песковым опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин).

По словам пресс-секретаря Путина, существовали опасения, что еще до записи интервью начнутся «какие-то гонения на этого бедного Карлсона», поскольку «коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым».

«Но ему [Карлсону] и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко. С другой стороны, он, будучи достаточно умным человеком, думаю, предвидел, что будет такой накал страстей. Справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков ранее говорил, что в Кремле не видят «никакой истерики и паники» в США по поводу интервью Путина Карлсону, там «будут очень внимательно изучать это интервью», «будут его анализировать».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, резюмируя высказывания российского президента в ходе интервью, пришел к выводу, что Путин «максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет», а Карлсон «не струсил и не сдулся».

«Сложилась иллюзия, что Россию можно победить». О чем говорил Путин в интервью Карлсону

Интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое, по оценке Русской службы Би-Би-Си, «анонсировалось как событие невероятного масштаба», было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно длилось чуть более двух часов и по состоянию на 11 февраля набрало в соцсети X более 180 млн просмотров.

Как оценили интервью Путина на Западе

Как отмечала газета The Wall Street Journal, благодаря интервью Путин получил возможность напрямую обратиться к американцам в прайм-тайм в тот самый день, когда Сенат США обсуждал дополнительную помощь Украине. Несмотря на это, в Белом доме усомнились, что интервью Путина было способно повлиять на позиции сенаторов.

«Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины», — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Путина «насмешке над тем, что Россия на самом деле делает на Украине». «Тем яснее для нас: мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины», — написал он в соцсети Х.

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С аналогичной оценкой выступил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который назвал «явно смехотворным» тезис Путина о том, что причиной военной операции на Украине стало расширение НАТО. Глава британского правительства охарактеризовал действия России как «незаконное, неспровоцированное вторжение» и выразил гордость по поводу того, что «Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину» (цитата по The Guardian).

В Еврокомиссии заявили, что не увидели в интервью российского лидера «ничего нового», и выразили сожаление по поводу того, что «Путину дали платформу для распространения пропаганды».