Визит президента России Владимира Путина в Монголию вызвал обеспокоенность у Евросоюза из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест. Об этом на брифинге 2 сентября заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, передает РИА Новости.

По ее словам, в Брюсселе видели сообщения СМИ о подготовке визита Путина в Монголию, которая в 2002 году ратифицировала Римский статут МУС и вместе с этим приняла соответствующие юридические обязательства, в том числе и исполнение выданных Международным уголовным судом ордеров на арест.

«Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», — напомнила Массрали.

Она утверждает, что Евросоюз донес свою обеспокоенность по поводу приезда президента России до монгольских властей. Ранее с призывами исполнить ордер об аресте Путина к руководству Монголии обращались официальный представитель МУС и МИД Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможных проблемах из-за ордера МУС в Монголии, заверил, что все детали визита тщательно прорабатывались. Bloomberg cо ссылкой на два источника, осведомленных о ходе подготовки этой поездки, писал, что Путину гарантировали неприкосновенность на монгольской территории. Аналогичные гарантии прошлой осенью давал президенту России его бразильский коллега Лула да Силва.

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. К чему это приведет

Ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан МУС в апреле 2023 года. На сайте суда говорилось об их предположительной причастности к «военному преступлению [в виде] незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из [взятых под контроль] районов Украины в Российскую Федерацию».

Международный уголовный суд в Гааге — единственный постоянный международный суд уголовной юстиции в мире, основанный в 2002 году на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны, и занимающийся расследованием «серьезных нарушений» Женевских конвенций. МУС инициировал более 10 расследований, в том числе в отношении властей Венесуэлы, Нигерии и Гвинеи. Срока давности у военных преступлений нет. При этом власти отдельных стран могут проигнорировать требования суда. В перечень государств-участников МУС не входят, в частности, Россия, Китай и США.

Путешествие лица, на арест которого выдан ордер МУС, в страну, ратифицировавшую Римский статут, не означает, что это лицо будет арестовано. Например, когда в 2009 году суд выдал два ордера на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, но это не помешало ему в 2015 году посетить входящую в МУС Южную Африку.

Российский лидер прибыл в Улан-Батор 2 сентября, его пребывание продлится два дня. В его рамках Путин примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы монгольских и советских войск над «японскими милитаристами» на Халхин-Голе. В прошлый раз президент России приезжал в Монголию пять лет назад, 3 сентября 2019 года, и участвовал в аналогичных торжествах.