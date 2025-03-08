Представители США уведомили своих союзников по НАТО о намерении отказаться от планирования военных учений в странах ЕС, сообщает газета Expressen со ссылкой на источники. Это решение затронет несколько учений в Швеции, отмечает издание.

По словам собеседников Expressen, американское решение не распространяется на учения, которые должны пройти в регионе в этом году. Речь идет о мероприятиях, которые сейчас уже на этапе планирования.

«Это относится к учениям, которые в настоящее время находятся на ”чертежной доске», то есть немного впереди», — подчеркнул один из источников газеты.

Как пишет Expressen, намерение США отказаться от планирования военных учений в ЕС связано с желанием администрации американского президента Дональда Трампа сократить эту статью государственных расходов и направить средства на другие цели. Вашингтон хочет уделить приоритетное внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону, преимущественно — Китаю.

Еще до инаугурации — в декабре 2024 года — президент США Дональд Трамп обещал пересмотреть участие государства в НАТО, если другие члены альянса не доведут свои расходы на оборону до 2% своего ВВП. Он отмечал, что Вашингтон не будет вставать на защиту Европы, пока та не начнет выполнять финансовые требования.

Позднее Трамп объявил, что намерен требовать, чтобы все участники военного блока нарастили расходы на оборону до 5% ВВП, «как это должно было быть сделано еще давно». Однако посол Канады в России Сара Тейлор в разговоре с RTVI утверждала, что эти «угрозы» необязательно воспринимать буквально.

«Я бы сказала, что это еще один случай, когда, возможно, стоит воспринимать то, что говорит президент Трамп, серьезно, но не обязательно буквально», — подчеркивала она.

В марте Трамп вновь заявил, что страны-участницы НАТО лишатся поддержки США, если не будут платить по счетам.