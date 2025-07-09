Худрука Михайловского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге и гендиректора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана, у которого утром 9 июля прошли обыски, доставили в Следственный комитет. Согласно видео РЕН ТВ, на вопрос журналиста на входе, за что его «задержали», Кехман ответил: «Вот сейчас и узнаем». Позже на проходной, когда корреспондент попросил его об интервью после выхода из здания СК, он сказал: «А вы думаете, меня отпустят?»

Дело о хищениях

«Его [Кехмана] доставили в Следственный комитет на допрос для дачи показаний по уголовному делу. По итогам допроса будет определен его процессуальный статус», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Источник РИА Новости подтвердил, что с Кехманом «проходят следственные действия», не уточнив деталей. Вечером 9 июля источник RT сообщил, что его опросили по делу о хищениях в Михайловском театре.

Телеграм-канал 112 утверждает, что Кехман «пока проходит по делу о хищениях при ремонте в МХАТ, как свидетель».

С утра 9 июля дома у Кехмана в Подмосковье прошли обыски. Как отметила «Фонтанка», это произошло после его возвращения из заграничной поездки. Источник RT сообщил, что директор МХАТ не задержан и никаких обвинений ему не предъявлено, его только «опрашивают».

По данным «Фонтанки», обыск вели сотрудники центральных аппаратов СК и экономической безопасности МВД в связи с уголовным делом о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), связанным с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ.

Журналистка Ксения Собчак, комментируя обыски у Кехмана, написала в своем телеграм-канале, что «в этот раз пройти по тоненькой не получится». «Фамилия тут очень серьезная», — добавила она, не уточнив, о ком идет речь.

Ремонт во МХАТе начался в 2022 году — как отмечало РИА Новости, ремонт начался впервые за полвека. Первый этап капитального ремонта, предстоявшего летом и осенью 2022 года, Кехман предварительно оценивал в 5-6 млрд рублей, писал журнал «Театр». В январе 2025 года горьковский МХАТ объявил о начале последнего этапа реконструкции и обещал «вновь распахнуть свои двери для зрителей» осенью. Сам Кехман говорил, что работы должны закончиться в октябре 2025 года. «Безусловно, подвела ситуация, связанная с 2022 годом, когда многие поставщики отказались работать с Россией. Но все вопросы сейчас решены. Мы надеемся очень, что в октябре 2025 года мы откроемся с абсолютно новым сценическим комплексом», — говорил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Силовики пришли во МХАТ

Следственные действия 9 июля также проводятся в самом здании МХАТ на Тверском бульваре Москвы. Возле него дежурили машины полиции и Росгвардии, внутри находились силовики, которые никого не пускали внутрь. По информации канала «Осторожно, Москва», на месте работали полицейские, ОМОН и следователи. Артистам МХАТа запретили комментировать уголовное дело, сотрудников театра собрали в общем зале, говорилось в публикации. Позднее сотрудники здания покидали его через запасной выход, поскольку основной закрыли.

Сотрудник МХАТа рассказал РБК, что силовики приехали в здание театра около 11 утра. Всем сотрудникам, кто находился внутри, сказали собраться в большом зале, куда впоследствии пришло «достаточно много» людей. По словам собеседника РБК, у собравшихся забрали телефоны, но позже вернули. Также силовики просили людей не перемещаться и не «кучковаться», но позже «стали относиться более расслабленно». «Чай, печеньки мы себе организовали. Покурить нам тоже место выделили. Я вообще весь день сидел, музыку слушал», — добавил он.

Позднее режиссер Галина Полищук рассказала ТАСС, что труппа театра во главе с ней, а также костюмеры, гримеры, монтировщики, администрация, менеджеры и продюсеры сейчас находятся на гастролях в Новосибирске и ничего не знают о следственных действиях.

«Фонтанка» пишет, что одновременно интерес силовиков вызвали компании «РСК-Ренессанс», «Атлант-проект» и «Строй-Эксперт». Первая получила почти миллиардный контракт на ремонт здания МХАТ, вторая монтировала там системы механизации, управления и прочее на общую сумму более 5 млрд рублей, а также ремонтировала оборудование для Михайловского театра примерно на 700 млн рублей. Третья компания «Строй-Эксперт», как говорится в статье, много работала с театрами, включая Михайловский и Новосибирский, где Кехман тоже был худруком. Корреспонденту газеты, который пришел 9 июля в офис «Строй-Эксперта», вахтер сказал, что к ним нагрянул ОБЭП.

Чем известен Владимир Кехман

Владимир Кехман пришел в театр из бизнеса: он основал и был основным владельцем компании JFC, занимавшейся импортом в Россию фруктов. В 2003 году компания контролировала треть импорта бананов в страну. В начале 2010-х у JFC начались проблемы с обслуживанием банковских кредитов. В 2012 году фирма подала на банкротство, объясняя трудности переизбытком бананов на рынке из-за «Арабской весны». В том же году лондонский суд признал Кехмана индивидуальным банкротом, в 2016-м аналогичное решение вынес российский суд. В 2018 году Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Банка Москвы, обратившегося с иском о мошенничестве против Кехмана. Суд постановил взыскать с него $140 млн.

Фруктовый бизнес Кехман совмещал с деятельностью в государственных учреждениях культуры. В 2007 году губернатор Петербурга Валентина Матвиенко назначила его на должность генерального директора Михайловского театра. По данным СМИ, он вложил в реконструкцию здания театра около 500 млн рублей. Также он пригласил к сотрудничеству множество талантливых мастеров, среди которых дирижер Михаил Татарников, балетмейстер Начо Дуато, певица Елена Образцова. В 2011 году контракт Кехмана на посту гендиректора театра продлили на фоне впечатляющих результатов: повысилась узнаваемость и заполняемость залов на представлениях, спектакли ежегодно становились лауреатами премии “Золотая маска”.

В 2015 году Кехман перешел с поста гендиректора на должность главы Михайловского театра — в связи назначением на должность руководителя Новосибирского театра оперы и балета (а в 2017-м — на пост худрука). Свой пост он занял сразу после увольнения предыдущего директора, Бориса Мездрича. Вместе с постановщиком Тимофеем Кулябиным Мездрич стал фигурантом так называемого “дела “Тангейзера”, в рамках которых обоим были предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих — постановка по опере Вагнера вызвала недовольство Новосибирской епархии РПЦ. Несмотря на оправдательный приговор обоим, Минкульт решил сменить директора. “Тангейзер” был немедленно снят с репертуара. “Я как человек верующий, крещеный, православный, как еврей — воспринимаю это как оскорбление”, — такие слова Кехмана о постановке цитировала газета “Коммерсант”.

В Новосибирском театре оперы и балета Кехман также организовал ремонт и реконструкцию, из-за которой сезон открылся балетом “Спартак” в постановке Юрия Григоровича с задержкой на два месяца (до него театр не ремонтировали 70 лет). Результат реконструкции вызвал недовольство сибирских архитекторов, которое они выразили в открытом письме на имя тогдашнего губернатора Анатолия Локтя. В 2016 году Кехмана оштрафовали на 125 тыс. рублей за несогласованный капитальный ремонт в новосибирском театре. Истцом выступало управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. В ведомстве заявили, что Кехман при оформлении документов на ремонт допустил нарушения. В 2017 году он стал его худруком.

В октябре 2021 года Кехман возглавил МХАТ. Сразу после назначения он убрал из репертуара театра спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой о молодом Иосифе Сталине, объяснив свое решение низкой востребованностью у зрителей. В декабре 2021 года Кехман анонсировал капитальный ремонт здания МХАТ.