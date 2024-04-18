Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перед Пасхой направила производителям яиц и торговым сетям письма о необходимости сдерживать цены на куриные яйца, которые относятся к социально значимым продуктам. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в сообщении.

При снижении себестоимости яиц ФАС рекомендовала предусмотреть это изменение ценовой политики и и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. Православная Пасха в этом году выпадает на 5 мая.

В начале апреля ФАС начала проверку цен на яйца в крупнейших торговых сетях ― «Перекрестке», «Магните», «Дикси», «Пятерочке», «Ленте», «О’Кей», «Метро» и «Ашане».

По данным Росстата, в декабре 2023 года яйца подорожали на 61,35%. Президент России Владимир Путин объяснил это «сбоем в работе правительства» и принес извинения, пообещав исправить ситуацию в ближайшее время.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что яйца подорожали из-за того, что резкий рост спроса опередил возможности предложения. Чтобы снизить рост цен на яйца и увеличить предложение, Россия начала импортировать яйца из Азербайджана, Беларуси и Турции. По данным Росстата, с начала 2024 года яйца подешевели на 4,92%.