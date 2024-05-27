Мосгорсуд оставил в СИЗО соучредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки замминистра обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Защита Фомина просила отпустить его из-под стражи под домашний арест или запрет определенных действий, поскольку суд первой инстанции «принял формальное решение», передает РИА Новости.

По словам одного из адвокатов, в материалах дела «нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению», и свидетельств», что он предпринимал незаконные меры.

«В то же время Фомин изъявил желание давать показания следствию, пока у него такой возможности не было», — сказал защитник бизнесмена.

Адвокаты просили приобщить к делу благодарности от РПЦ, нескольких губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов Следственного комитета за строительство и благотворительность во время пандемии и военной операции, пишет РИА Новости.

Защита также указала, что Фомин «бесплатно участвовал в организации строительства линии оборонительных укреплений для нужд СВО», передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Николая Яшина. Сам Фомин заявил, что является ветераном труда и ветераном боевых действий.

Следователь и прокурор просили оставить бизнесмена в СИЗО, поскольку на свободе он может скрыться, используя «значительные связи и финансы».

Что известно о роли Фомина в деле замглавы Минобороны

Александра Фомина арестовали 25 апреля, он обвиняется в даче взятки (ч.5 ст. 291 УК). По версии следствия, он бесплатно оказывал «услуги имущественного характера» замминистра обороны Тимуру Иванову и третьему фигуранту дела бизнесмену Сергею Бородину.

В частности, как писал «Коммерсант», подконтрольные Фомину фирмы бесплатно строили и реставрировали для Иванова и его семьи объекты недвижимости в обмен на выгодные заказы от Минобороны. Следствие также считает, что Фомин и другие лица способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, «Оборонситистрой» Фомина с 2018 года получал миллиардные заказы от Минобороны при помощи Тимура Иванова. В 2021 году выручка компании составила 21 млрд рублей, чистая прибыль ― 1,6 млрд, пишет Daily Storm со ссылкой на бухгалтерскую отчетность «Олимпситистроя».

В 2022 году эти показатели были на уровне 19,1 млрд рублей и 2,8 млрд рублей соответственно. По итогам 2023 года выручка «Олимпситистроя» составила 65,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 10,8 млрд.

Близкий к следствию источник «Ъ» утверждал, что эта сумма после проведения экспертиз и будет включена в уголовное дело как коррупционный доход предпринимателя.

Фомин был задержан и арестован позже, чем Иванов и Бородин. «Коммерсант» объяснял это тем, что следствие якобы предлагало бизнесмену «деятельное раскаяние» в обмен на освобождение от уголовной ответственности, но после суток раздумий Фомин отказался.

Следствие в своем ходатайстве об аресте Фомина указало, что бизнесмен обладает «достаточными финансовыми ресурсами», является «доверенным лицом» замминистра обороны Иванова, а также имеет «значительные связи» в руководстве предприятий Минобороны. По версии СК, в связи с этим Фомин «обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства».