Две идеи, которые были включены в «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, появились там с расчетом на победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, которые принимали участие в составлении документа.

Представители европейских стран и Соединенных Штатов Америки, включая влиятельных членов Республиканской партии, участвовали в обсуждении формулировок, направленных на активизацию сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Окончательный вариант был представлен президенту США во время его встречи с президентом Украины в Нью-Йорке в сентябре.

Одной из предложенных идей стала замена части американских войск, размещенных в Европе, на украинских военнослужащих после завершения специальной военной операции. Вторая идея заключается в передаче части природных ресурсов Украины западным партнерам. Отмечается, что второе предложение ранее звучало со стороны сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма.

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В ходе встречи Зеленского и Трампа американский лидер проявил интерес к этим пунктам, пишет Financial Times со ссылкой на источник, осведомленный о содержании встречи. Издание также сообщило, что представители украинского бизнеса ведут переговоры о предоставлении президенту США полномочий на «отбор инвестиций», которые дадут Трампу право определять, кто сможет заниматься бизнесом на Украине.

По словам источника, принимающего участие в планировании, эта инициатива получила название ABC, что расшифровывается как «Кто угодно, только не Китай (Anybody but China)». В рамках этого предложения предполагается переход украинских отраслей, находящихся в зависимости от китайских технологий и материалов, на поставщиков из США. В числе таких отраслей называлась телекоммуникационная сфера, а сама идея рассматривается как возможность привлечь больше западных инвестиций, однако в настоящий момент она находится на ранней стадии.

«Уровень недовольства администрацией Байдена был на таком уровне, что они поняли, что настало время для перемен и что эти изменения могут быть к лучшему», — приводит издание слова одного из собеседников.

Помимо этого, украинская сторона также рассматривает возможность замены посла в Вашингтоне Оксаны Макаровой. Ранее увольнения Макаровой добивался спикер палаты представителей Майк Джонсон, возмущенный тем, что республиканцы не присутствовали в ходе организованного ей визита Зеленского на американский завод по производству боеприпасов. Должность посла была предложена бывшему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, однако он отказался от назначения.

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