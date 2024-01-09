Власти Финляндии не планируют открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией после 14 января. Об этом в эфире телеканала MTV3 заявила глава МВД страны Мари Рантанен.

«Именно так и должно было бы быть», — ответила министр на вопрос журналиста, останется ли восточная граница Финляндии закрытой.

Рантанен пояснила, что осенью 2023 года Москва якобы начала направлять просителей убежища к границе с Финляндией, что создало угрозы национальной безопасности страны. По ее словам, на данный момент никаких изменений в ситуации с мигрантами не произошло, поэтому при возобновлении работы КПП риск того, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью», сохранится.

Глава финского МВД добавила, что окончательное решение по вопросу работы пропускных пунктов правительство намерено принять 11 января на общем заседании.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Yle также не исключил, что Хельсинки не откроет границу с Россией по завершении действующего периода ограничений, если сохранится угроза наплыва беженцев из третьих стран.

«Исходя из той информации, которая у меня есть сейчас, в России ничего не изменилось. Финляндия не откроет границу, если появятся явные признаки или угрозы, что Россия немедленно возобновит свою операцию», — сказал он.

По словам премьера, «самое главное — сохранить спокойствие на границе, неконтролируемая ситуация возникнуть не должна». Орпо отметил, что при принятии решения с одной стороны анализируется вопрос о границе и национальной безопасности, а с другой — положение российских граждан, которые проживают в Финляндии.

Ограничения на въезд из России Финляндия начала вводить с 9 ноября на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий погранпункт — самый северный КПП Райя-Йоосепи.

С полуночи 30 ноября сухопутная граница двух стран была полностью закрыта финской стороной. Эту меру в Хельсинки объяснили усложнившейся из-за притока нелегальных мигрантов ситуацией. Власти Финляндии обвинили Россию в намеренном создании такого наплыва, в Кремле назвали это проявлением русофобской позиции.

Позднее, 12 декабря были открыты два перехода — Ваалимаа и Ниирала, но уже 14 декабря финское правительство вновь закрыло их на месяц «по соображениям безопасности».

В новогоднем обращении к гражданам страны Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии готовят новые решения в отношении проблемы мигрантов на границе с Россией. Вместе с тем он подчеркнул, что закрытие границы осложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий.