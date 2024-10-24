Пограничная служба Финляндии приняла решение о полном прекращении движения через временные пограничные переходы в Париккала и Лиекса-Инари, сообщается на сайте ведомства.

«Движение через оба временных пограничных перехода на длительное время прекращено по решению пограничных комиссаров», — говорится в тексте официального сообщения.

Движение через временный пункт пропуска Инари прекратилось с 1 ноября 2021 года, а через Париккала — с 19 апреля 2022 года после введения ограничений на вывоз древесины в Россию, отметили в ведомстве.

В пограничной службе отметили, что пункты для пересечения русско-финской границы были утверждены в соответствующем соглашении (SopS 66/1994), которое предполагает наличие необходимого количества временных (упрощенных) пунктов пропуска через границу для граждан и транспортных средств обеих стран с целью сотрудничества на приграничных территориях, лесоперевозок и прочей экономической деятельности.

В соответствии с положениями этого документа, вопрос об открытии и закрытии подобных временных пунктов входит в сферу ответственности финской и российской пограничных служб. В ведомстве пояснили, что их руководство приняло решение о закрытии переходов в Париккале и Инари в октябре.

«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии и Пограничная служба Северной Карелии примут необходимые практические меры для реализации решения, что означает, например, снятие разметки, сообщающей о пункте пересечения границы», — отметила финская сторона.

В финской пограничной службе добавили, что открытие этих пунктов пропуска в будущем возможно лишь на основании положений этого документа.

В апреле кабинет министров Финляндии сообщил о решении продлить закрытие русско-финской границы на неопределенный срок, «но не дольше, чем необходимо». Помимо этого, также были закрыты для движения прогулочных судов морские пункты пропуска Хаапасаари, Сантио и Нуйямаа.

«Весной не было получено никаких фактов, на основании которых можно было бы считать, что ситуация [на границе] существенно изменилась», — пояснила действия властей министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Для того, чтобы подать заявление на предоставление международной защиты, желающие смогут обратиться в аэропорты и те морские пункты пропуска, который остаются открытыми, пояснили в правительстве страны.

Сухопутная граница с Финляндией была закрыта для россиян в ноябре 2023 года. Правительство страны объяснило свой шаг увеличением числа лиц из стран Африки и Ближнего Востока, просящих предоставить им убежище. Финские власти возложили ответственность за возникшую ситуацию российскую сторону. В ответ на эти действия пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал позицию финских властей «исключительно русофобской».