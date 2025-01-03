Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai приняла решение о продлении действия приостановки полетов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 8 и 9 января. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя перевозчика.

По словам представителям Flydubai компания пошла на этот шаг ввиду «операционных причин». Изначально приостановка рейсов, о которой было объявлено 27 декабря, должна была продлиться по 5 января. Руководство перевозчика тогда объяснило это решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, по информации туроператора Space Travel, туристы, которые должны были вылетать авиакомпанией Flydubai из Сочи (до 9 января) и Минеральных Вод (до 8 января), будут пересажены на рейсы из других городов.

Относительно каждой заявки решения принимаются индивидуально. Переносов и аннуляций туров туроператор пока не фиксируется, отметили в АТОР.

«Пересаживаем на блоки из других городов. Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы», — сказали в компании, добавив, что объем брони из этих городов «относительно небольшой».

Авиалайнер “Азербайджанских авиалиний” Embraer E190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау 25 декабря. В результате крушения погибли 38 человек, 29 выжили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что судно было повреждено “вследствие обстрела с земли”, когда находилось в небе над Россией. Он также выразил недоумение в связи с поведением России и потребовал признания вины и выплаты компенсации.

Через три дня после авиакатастрофы, 28 декабря, президент России Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». В Кремле отмечали, что в то время, когда воздушное судно «неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный», российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Следственный комитет России возбудил после крушения уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).