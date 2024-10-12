Роскомнадзор разработал проект приказа, дающего ведомству право непублично «управлять сетями связи» любых онлайн-ресурсов, используя в качестве юридического обоснования внесудебное решение Генпрокуратуры. Об этом сообщает Forbes.

Проект документа был размещен 11 октября для общественного изучения.

Как уточняется в статье, РКН и раньше мог замедлять работу площадок за счет технических средств противостояния угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов, или требований к провайдерам. Теперь, как считают опрошенные Forbes эксперты, ведомство, как и Генпрокуратура, сможет «не отчитываться ни о каких “замедлениях”», даже если само стало их инициатором.

Президент Ассоциации операторов связи «Макомнет» Алексей Амелькин сообщил Forbes, что ТСПУ установлены у всех операторов связи согласно закону «О суверенном Рунете».

«Они [ТСПУ] фильтруют весь интернет-трафик, могут блокировать и “замедлять” ресурсы. Подконтрольные РКН службы самостоятельно устанавливают и обслуживают ТСПУ. При этом операторы часто называют ТСПУ “черными ящиками”, потому что они сами не знают, что РКН делает с трафиком на их же сетях», — отмечается в статье.

Амелькин уточнил, что сейчас органы власти не могут напрямую «“рулить” сетями операторов связи», но у Генпрокуратуры есть возможность воздействовать через ТСПУ или обязательные для выполнения указания.

IT-эксперт Филипп Кулин заявил Forbes, что РКН сможет через Генпрокуратуру напрямую управлять сетями связи операторов, то есть «замедлять и блокировать все, что ему заблагорассудится; никто за это ни отчитываться, ни отвечать не будет». Он напомнил, что Генпрокуратуре также разрешено не указывать ни реквизиты решения, ни даже себя как его автора.

Адвокат и специалист по IT-безопасности Станислав Селезнев отметил, что РКН, вероятно, счел «классические блокировки» неэффективными, поэтому и решил перейти на «непрозрачное для общественности включение «рубильника ТСПУ»». Впрочем, добавил он, киберактивисты за это время уже неплохо изучили «принципы и ошибки работы ТСПУ».

Forbes подчеркивает, что до сих пор власти в России не сообщали о замедлении YouTube официально. Ранее РКН угрожал операторам, «ускоряющим» работу видеохостинга, отъемом лицензий на оказание услуг связи. Те в ответ называли эти претензии незаконными, поскольку YouTube в стране не заблокирован.

В конце августа «Коммерсантъ» писал, что РКН потребовал от операторов связи не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — в частности, не использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика».

Название сервиса YouTube в документе не фигурировало, но опрошенные «Коммерсантом» операторы связали такое требование с тем, что ранее некоторые провайдеры начали использовать способы ускорения работы YouTube.